Lavoro, in Sicilia arrivano 99milioni di euro per l'occupazione

03/10/2021 08:00:00

Arrivano in Sicilia i fondi Gol per l'occupazione. La prima tranche è di 99 milioni di euro e interessano 70 mila lavoratori. Il decreto, in corso di pubblicazione, prevede un acconto del 20% sul totale dello stanziamento (880 milioni di euro) da destinare alle Regioni per il nuovo strumento per l’occupazione che, complessivamente, mette a disposizione 4 miliardi fino al 2025.

L’isola è la terza regione in Italia per fondi ricevuti dopo la Campania (a cui toccano 124 milioni di euro) e la Lombardia (poco meno di 100). Le misure sono volte a far crescere l'occupazione giovanile e a fronteggiare il disagio sociale, soprattutto nel Mezzogiorno. «Il programma di garanzia per l’occupabilità è finanziato con i soldi del Recovery Fund e punta in Sicilia a un reinserimento, il cui 75% sono donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30 e lavoratori over 55». «Lo scopo - continua Raimondi - è quindi quello di avviare i disoccupati storici e altre categorie verso un percorso di formazione e apprendimento, finanziato dall’Europa, che possa renderli più appetibili su un mercato del lavoro nel quale mancano importanti e strategiche figure professionali. Compito della Regione sarà presentare un piano di attuazione entro due mesi, che dovrà essere valutato da Anpal entro un mese».