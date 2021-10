Calcio Eccellenza: Un ottimo Marsala ferma l'Akragas

04/10/2021 10:10:00

Primo punto stagionale per il Marsala di Onorio che in questa domenica ventosa, valida per la quarta giornata del campionato di Eccellenza, impatta zero a zero contro un Akragas attrezzato per il salto di categoria. È stato un match che in pochi si aspettavano, e viste le partite di campionato già trascorse, anche un risultato passivo pesante, invece la squadra di Mazzara, orfana per squalifica di Passanante, crea trame di gioco interessanti impegnando più volte l'ex portiere Domè e impensierendo l’esperta difesa agrigentina tanto, alla fine, da recriminare per l'unico punto ottenuto.

Squadra ben messa in campo da Mr. Massimiliano Mazzara che indovina la posizione di Paladino sull’esperto Gambino e di una impeccabile linea difensiva guidata da un attento Muyala (foto). Ottima partita anche per l’esterno Calagna e per il mediano Anselmo vere spine nel fianco degli avversari. Encomio per l'impegno anche per il giovane Arini, mitigato dal tiro sbagliato che avrebbe consentito ai Biancoazzurri di portare “a casa" l'intera posta in palio.

Nuovi arrivi di giocatori si attendono in settimana, per una squadra che attende di poter giocare al massimo delle sue possibilità dopo le disavventure di inizio campionato.

Tabellino:

Dolce Onorio Marsala: Bevilacqua, Meo, Bosco, Ferraro, Muyala, Cusumano (Sabally), Calagna, Paladino, Carovana, Anselmo (Lamia), Arini (Del Bianco). ALL: Mazzara M.

Akragas: Domè, Punzi, Ferrigno, Piyuka, Cipolla, Tuniz, Baio (Pardo), Giuffrida (La Vardera), Gambino (Lindholm), Costantino, Camacho (Leonardi). ALL: Anastasi G.

Ammoniti: Cusumano (M), Leonardi (A), Muyala (M), Del Bianco (M), Di Carlo (A), Ferraro (M), Anastasi (A)

Espulsi: -