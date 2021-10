Castellammare, è mistero sulla scomparsa in mare di Andrea Taormina 

04/10/2021 11:15:00

Che fine ha fatto Andrea Taormina, il 50enne imprenditore palermitano scomparso la settimana scorsa mentre era bordo della sua imbarcazione a vela, la "Malandrina".

Era partito il 28 settembre dal porto di San Vito Lo Capo e da quel giorno non se né saputo più nulla. I resti della barca sono stati ritrovati qualche giorno dopo dalla Guardia Costiera nello specchio di mare di fronte a Castellammare del Golfo, ma del velista palermitano non c'è più traccia.

La sua compagna, con la quale si sarebbe dovuto sposare a giugno del prossimo anno, chiede alle autorità di non fermarsi con le ricerche e che utilizzino dei robot per verificare i fondali. Ma le indagini sulla scomparsa si concentrano oltre che sull'incidente in mare, anche su un possibile allontanamento volontario dell'uomo, anche se è tutto da dimostrare.