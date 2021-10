C'è un'altra vittima per Covid a Castellammare del Golfo

04/10/2021 13:39:00

Castellammare del Golfo piange un'altra vittima del Covid. Lo rende noto il Sindaco Rizzo, in una nota in cui esprime "cordoglio per un altro concittadino deceduto a causa del Covid-19".

"Invitiamo tutti a vaccinarsi ricordando che è attivo il punto al centro Duchessa” aggiunge il Sindaco.

Il punto vaccinale al centro Duchessa è aperto il lunedì, mercoledì ed anche il sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 19.

La vittima è un uomo di 65 anni positivo al coronavirus e da alcuni giorni, dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute, ricoverato in ospedale a Partinico.

«Ci stringiamo alla famiglia per il grave lutto ed invitiamo ancora tutti a collaborare perché non ci siano altri ricoveri e decessi. La vaccinazione è l’unica possibilità per fronteggiare l’emergenza sanitaria ma anche economica che ne consegue. Per questo invito ancora tutti i concittadini a vaccinarsi -fa appello il sindaco Nicolò Rizzo- certo che la mia comunità risponderà unita raggiungendo la soglia di vaccinazione richiesta per la salute di tutti e perché non ci siano altre restrizioni. Auguro una pronta guarigione ai nostri concittadini che soffrono a causa del covid, così come di altre malattie, auspicando che le loro condizioni di salute possano migliorare al più presto».

