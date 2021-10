Alcamo, oggi scade il termine per la richiesta del voto a domicilio

05/10/2021 09:00:00

Ad Alcamo per le elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre 2021: gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento fiduciario o in condizioni di quarantena per Covid-19 possono esprimere il voto presso il proprio domicilio.

L’elettore deve far pervenire all’Ufficio Elettorale una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio entro e non oltre le ore 14.00 del 5 ottobre 2021.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati copia della tessera elettorale personale, copia del documento di riconoscimento e certificato del funzionario medico, in data non anteriore al 26 settembre. La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità digitale all’indirizzo pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it, o brevi manu presso l’ufficio protocollo del Comune, Piazza Ciullo, anche tramite soggetto delegato.

Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle 7 alle 22 del 10 ottobre e dalle ore 7 alle ore 14 dell’11 ottobre.