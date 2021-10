Mazara, al via il censimento della popolazione e delle abitazioni

05/10/2021 15:05:00

Il Servizio Statistica del Comune di Mazara del Vallo rende noto che è in corso il Censimento della Popolazione e delle Abitazioni Anno 2021.

L’Istat effettua il Censimento con cadenza annuale e non più decennale, coinvolgendo ogni anno solo un campione di popolazione e non più tutte le famiglie. A Mazara del Vallo le famiglie coinvolte sono poco meno di duemila.

L’ISTAT chiede la collaborazione di tutte le famiglie coinvolte nella Rilevazione, che a Mazara del Vallo sono circa 2000.

“Partecipare al Censimento – sottolinea il Servizio Statistica comunale - è non solo un’opportunità per contribuire alla buona riuscita delle operazioni censuarie, ma è anche un obbligo di legge. Pertanto si invita la popolazione che è stata campionata dall’Istat a collaborare con il rilevatore incaricato dal Comune, che si recherà presso la vostra abitazione per fornire spiegazioni sul censimento ed effettuare un’intervista tramite la compilazione di un questionario on line”.

Se il cittadino ha bisogno di aiuto o assistenza per la compilazione può rivolgersi in forma del tutto gratuita al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) presso i locali del 2° Settore “Gestione Risorse” (ex Istituto Sant'Agnese) – Servizio Statistica, siti in piazzetta Badiella n. 2 - Telefono: 0923671852 - 0923 671808 – 0923671829.



Ulteriori informazioni cliccando il link: Istat Censimento