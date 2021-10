Marsala, il sindaco Grillo nomina anche il cda dell'Ente Mostra di Pittura

06/10/2021 16:00:00

Ancora una nomina da parte del sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Questa volta, sempre con un proprio provvedimento, il primo cittadino ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” per il quadriennio 2021/2025.

Cinque i componenti nominati. Il presidente è Riccardo Rubino (avvocato e giornalista del Vomere), Gina Bonasera (pittrice), Enrico Caruso (architetto ed ex direttore del Parco archeologico di Lilibeo), Achille Sammartano (Laurea in Lettere e Scienze storiche) e Rossella Giglio (archeologa e attuale direttrice del Parco Archeologico di Segesta). Nell'augurare buon lavoro al nuovo CdA, il sindaco Grillo auspica che “l'autorevole competenza di affermati professionisti e studiosi, unita all'entusiasmo dei giovanissimi componenti, possa far crescere l'Ente in termini di qualità e richiamo turistico”. L'obiettivo dell'Amministrazione, infatti, è quello di intensificare l'importante attività di promozione dell'arte, ma anche realizzare progetti culturali che coinvolgano sia gli studenti che i talenti artistici di cui è ricca Marsala. Nei prossimi giorni il nuovo CdA sarà convocato per la prima seduta di insediamento.

BUONI SPESA IN DISTRIBUZIONE - L'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, diretto da Giuseppe D'Alessandro, comunica che è in corso la distribuzione dei buoni spesa in favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, causato dall’attuale situazione emergenziale. Gli aventi diritto sono gli stessi nuclei familiari già destinatari dei precedenti bonus e che, da alcuni giorni, sono stati invitati a ritirare i buoni spesa elettronici tramite la piattaforma telematica “Sicare”. Una procedura più snella, quindi, senza lungaggini burocratiche, al fine di agevolare le famiglie nell'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità, in farmacie ed esercizi commerciali convenzionati. A fronte di un finanziamento complessivo al Comune di Marsala di quasi 750 mila euro, nella prima fase l'Amministrazione Grillo ha erogato buoni spesa per un totale di oltre 305 mial euro a n.1044 cittadini. Gli stessi ora possono usufruire della rimanente somma, ricevendo il bonus spesa in riferimento alla composizione del proprio nucleo familiare: 1 persona, 200 euro in buoni spesa; da 2 a 3 soggetti, 300 €; da 4 a 5 soggetti, 400 €; nucleo familiare composto da oltre 5 soggetti, 500 euro.

AL VIA IL CENSIMENTO - Il settore Servizi Demografici del Comune di Marsala informa la cittadinanza che è stato avviato il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021. Sospeso lo scorso anno per l’emergenza pandemica, da questo mese – e fino al prossimo 23 Dicembre - l'ISTAT rileverà anche nel territorio marsalese le principali caratteristiche della popolazione dimorante, nonché le sue condizioni sociali ed economiche. Va sottolineato che non tutte le famiglie saranno coinvolte, ma soltanto quelle selezionate direttamente dall'Istituto Nazionale di Statistica e che stanno ricevendo le necessarie istruzioni per la compilazione on line del questionario.

L'Ufficio Comunale di Censimento informa che, a partire dal prossimo 8 Novembre, i rilevatori incaricati dal Comune di Marsala – riconoscibili dall'apposito tesserino identificativo - cominceranno a contattare telefonicamente le famiglie che non hanno ancora risposto al questionario per invitarle a compilarlo. Ove ci fossero delle difficoltà, i rilevatori – riconoscibili dall'apposito tesserino identificativo - potranno recarsi al domicilio della famiglia o invitare la stessa a presentarsi al Centro Comunale di Rilevazione. Questo, ubicato negli Uffici Anagrafe e con accesso dalla via Garibaldi, riceverà gli interessati da Lunedì a Venerdì dalle ore 10 alle 13; il Giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30. Negli stessi orari e giorni, i rilevatori possono essere contattati ai numeri telefonici 0923993.382-309 (numero verde ISTAT 800188802, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21).

Nell'evidenziare che l’assistenza comunale alla compilazione del questionario è completamente gratuita, si precisa pure che le famiglie interessate all'indagine statistica sono tenute all’obbligo di risposta al questionario. In caso di inadempienza, l’Ufficio Comunale di Censimento sarà tenuto a comunicare la violazione per la successiva procedura sanzionatoria prevista dall’ISTAT.