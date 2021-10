06/10/2021 02:00:00

Riapre ad Alcamo il Centro Diurno per Anziani Agostino Messana di via Narici che è rimasto chiuso in attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’organizzazione interna degli spazi del Centro è stata rivista, perché potranno essere ospitati un numero limitato di anziani, provvisti di green pass, ai quali verranno date le corrette indicazioni per ridurre al minimo il rischio di contagio COVID.

Inoltre, è stato potenziato il personale per garantire l’igiene e la pulizia costante dei locali; la tutela della salute dei fruitori del centro diurno è prioritaria.



Gli orari di apertura restano quelli consueti: dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30