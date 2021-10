06/10/2021 00:00:00

Il consigliere comunale Piero Cavasino lascia la presidenza della commissione Affari Generali. Lo ha comunicato all'apertura dell'ultima seduta consiliare, motivando la sua decisione per sopraggiunti impegni professionali.

“Vista la natura dell’incarico e il delicato ruolo che mi auguro di aver svolto in maniera adeguata, ritengo doveroso passare la mano a qualche collega”, ha affermato Cavasino durante il suo intervento. Cavasino ha fatto un breve bilancio sul lavoro svolto dalla commissione in questi 12 mesi, i particolare per alcuni regolamenti comunali.