L'Associazione strutture turistiche di Marsala al TTG di Rimini

13/10/2021 00:10:00

Anche la Città di Marsala e il suo territorio si trovano sotto lo stand di Federalberghi, insieme agli altri comuni della Provincia al TTG di Rimini nei giorni del 13-14-15 ottobre.



Il roll up si trova già sul posto in attesa dei visitatori. Riassume visivamente tutte le bellezze e le opportunità del territorio con alcune foto-simbolo che parlano di sale, saline, mulini,tramonti, fenicotteri, uva per il vino. E ancora: Mozia, palazzi e piazze del centro storico.

L’immaginario collettivo verrà sollecitato ed integrato con le altre immagini della nostra brochure che sarà distribuita ai visitatori. Quelli che non vogliono utilizzare il cartaceo hanno la possibilità scaricarla sul telefonino o il tablet utilizzando il codice il QR qui riprodotto, disponibile su tutte le nostre pubblicazione e sui biglietti da visita. E’ scaricabile anche utilizzando il seguente link: http://www.astmarsala.it/area-downloads/

La fiera di Rimini richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

L’ evento fa parte della piattaforma The Italian Marketplace for Travel&Hospitality, il brand firmato Italian Exhibition Group, che rappresenta la risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione; è un nuovo modello di sviluppo strategico del business, che unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor Style - il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.



Un unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero.

La Provincia di Trapani può offrire al turista, anche il più esigente, tutte le opportunità per un piacevole e prolungato soggiorno.

Archeologia, Beni museali culturali ed ambientali, Percorsi enogastronomici, Attività religiose, Attività sportive legate all’ambiente marino e attività balneari in genere.

Ogni struttura presente ha la possibilità di commercializzare le proposte che è in grado di offrire, incontrare e fidelizzare i propri clienti, acquisirne di nuovi.



"Il problema è quello di arrivare al consumatore finale, convincerlo a percorrere altri itinerari rispetto a quelli più conosciuti e facenti parte dell’immaginario collettivo. Il 2021, dal punto turistico, è andato bene ma siamo lontani dai dati 2019, che prima o poi dobbiamo raggiungere, consolidare e superare: si conferma una impressione che avevamo avuto già a metà luglio.

C’è molto da lavorare. Il TTG è una opportunità. Le Amministrazioni pubbliche e i privati devono fare la loro parte, ognuno secondo le proprie competenze. Le strutture di Marsala saranno presenti tramite l’AST e vi aspettano al Padiglione A5 Stand 016-017", dichiara il presidente dell'Associazione strutture turistiche di Marsala, Gaspare Giacalone.