Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
25/02/2026 22:00:00

Il marsalese Eugenio Tumbarello confermato segretario generale di Uil Pensionati Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/il-marsalese-eugenio-tumbarello-confermato-segretario-generale-di-uil-pensionti-trapani-450.jpg

Il marsalese Eugenio Tumbarello è stato confermato all’unanimità segretario generale della Uil Pensionati di Trapani durante il II congresso Area Vasta.

La segreteria sarà composta da Vita Angileri, Loretta Vaccaro, Francesco Armato e Stefano Anselmi. I lavori si sono svolti con lo slogan “Pensionati Attivi: una forza che serve al Paese” e sono stati presieduti dal segretario generale Uil Trapani, Tommaso Macaddino.

 

Una voce per i pensionati trapanesi

Tumbarello ha sottolineato le difficoltà della provincia di Trapani: “Un cittadino su quattro è anziano e, spesso, la pensione rappresenta l’unico reddito certo per intere famiglie. Siamo un ammortizzatore sociale silenzioso, ma i servizi pubblici non sono all’altezza. La sanità è un’emergenza quotidiana: è inaccettabile che il diritto alla salute dipenda dal reddito o dal comune in cui si vive. Crediamo nel Servizio Civile per la Terza Età come strumento per valorizzare le competenze dei pensionati e difendere la loro dignità, evitando che diventino ‘nonni con la valigia’ in fuga verso il Nord”.

 

Il Servizio Civile per la Terza Età

Claudio Barone, Segretario Generale UIL Pensionati Sicilia, ha ricordato come da Trapani sia partita la proposta di legge sul Servizio Civile della Terza Età, ideata con il segretario nazionale Carmelo Barbagallo e ora in attesa di esame parlamentare. “È un’opportunità per valorizzare l’esperienza e le competenze degli anziani, utili in ambiti come istruzione, memoria storica, tutela dei beni comuni e cittadinanza attiva”, ha spiegato.

 

Rivendicazioni nazionali su fisco e previdenza

Le conclusioni sono state affidate a Domenico Proietti, segretario nazionale UIL Pensionati, che ha chiesto un intervento deciso del governo: “Le pensioni italiane non hanno recuperato quanto perso a causa dell’inflazione. Serve un taglio delle tasse per i pensionati, che oggi pagano il doppio rispetto ai colleghi europei. Aumentare le pensioni significherebbe anche stimolare i consumi e dare impulso all’economia nazionale”.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...