Incidenti mortali in Sicilia. Tre morti in poche ore

14/10/2021 09:48:00

Due incidenti, tre morti. Mercoledì tragico nelle strade siciliane. Ieri tre persone sono morte in due diversi incidenti stradali avvenuti in Sicilia.

Sulla Sp81, nei pressi di Truscina di Selinunte è morta una donna : Valentina Vanessa Barzi, 36 anni di Bagheria.

Viaggiava in auto con il marito, rimasto ferito, quando il mezzo ha perso aderenza all'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ed è andato a sbattere contro il guardrail per poi finire fuori strada.

L'incidente di Triscina segue di poche ore quello in cui due giovanissimi hanno perso la vita. Tornavano da scuola Gaetano Maragliano e Martina Alaimo, i due ragazzi di 17 e 16 anni, di Raffadali che ieri pomeriggio sono rimasti vittima del terribile incidente in cui hanno perso la vita al centro fra le due carreggiate della statale 118, la cosiddetta Corleonese-Agrigentina, che collega la Città dei Templi con il paese in cui vivevano.

Lo scontro fatale con il fuoristrada è avvenuto pochi minuti dopo le 15.30 in prossimità di una curva, all'altezza del chilometro 141+500 in territorio di Joppolo Giancaxio. In quel momento stava piovendo, come in molte altre zone della Sicilia occidentale. (foto Favaraweb)