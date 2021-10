Maltempo in Sicilia, Catania è sott'acqua. Strade come fiumi, muore un uomo

26/10/2021 14:56:00

19,00 - E' un uomo di 53 anni e non una giovane come si era appreso in un primo momento la vittima del maltempo a Gravina di Catania. L'uomo è annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia.

Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l'auto.

Inutili i tentativi di rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall'acqua rimanendo incastrata. Sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118.

15,00 - Il maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia sta avendo conseguenze gravissime a Catania.

La centralissima via Etnea si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena, mentre piazza Duomo sembra un lago. Un uomo è annegato mentre stava scendendo da una vettura invasa dall'acqua. Ad aggravare la situazione l'acqua piovana che si riversa in città dai vicini paesi etnei. Centro storico senza luce per un blackout.

Annega un uomo - Un uomo è morto a Gravina di Catania, annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe sceso da una vettura invasa dall'acqua e sarebbe stato travolto. Per i soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

Decine di chiamate ai vigili del fuoco - E' finito sott'acqua lo storico mercato della Pescheria. E il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto da decine di chiamate per segnalare allagamenti, smottamenti, auto in difficoltà. I volontari della Protezione civile sono intervenuti per soccorrere famiglie e automobilisti sia in città sia in provincia.

Famiglie evacuate e strade chiuse - Diverse strade sono state chiuse al traffico e quattro famiglie sono state fatte evacuare a Misterbianco per diversi smottamenti. Niente auto neanche sulla tangenziale ovest verso Messina, mentre verso Siracusa il traffico è fortemente rallentato. Il personale di Anas è al lavoro per ripristinare la circolazione.