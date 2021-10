Marsala Calcio Femminile: Prima in trasferta a Sant'Agata di Militello 

29/10/2021 16:42:00

Domani, sabato 30 ottobre, comincia finalmente il campionato di calcio femminile di Eccellenza Sicilia, che vedrà impegnate le azzurre del Calcio Femminile Marsala.

Vista l'emergenza meteo che sta mettendo in ginocchio l'isola, sopratutto nelle province orientali,

sono stati giorni di trepidazione in casa azzurra per capire se fosse imposto un altro “stop” e venisse posticipata ancora una volta la prima gara della stagione sportiva 2021/2022.

Le donne di mister Valeria Anteri, invece, partiranno regolarmente alla volta di Sant'Agata di Militello (ME) dove allo stadio “Biagio Fresina”, alle ore 15:00 affronteranno le biancoazzurre locali dell'Academy Sant'Agata 2018.

La settimana di preparazione alla gara, è stata anch'essa condizionata dal maltempo, con le azzurre che hanno comunque mantenuto il consueto calendario di training al “Gaspare Umile”.



“Siamo pronte per la sfida – dichiara mister Anteri – nella tana di una delle avversarie più quotate per la promozione in Serie C. Daremo il massimo, con la voglia di ottenere un risultato positivo. Le ragazze sono pronte”.









“Il gruppo è giovanissimo ma motivato – le fa eco il difensore Federica Cucuzza – il Sant'Agata è una squadra contro cui abbiamo faticato negli ultimi anni, ma io e le mie compagne siamo concentrate sulla necessità di cominciare il campionato muovendo subito la classifica”.



La partita verrà arbitrata dal signor Giorgio Beltempo della Sezione AIA di Palermo.



Sulla Pagina Facebook ufficiale Marsala Calcio Femminile, gli appassionati e i tifosi potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale dal Fresina.