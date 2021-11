Festa di Ognissanti e commemorazione dei Defunti. Tutte le info a Marsala, Trapani ed Erice

01/11/2021 11:33:00

Oggi e domani a Marsala in occasione della Commemorazione dei Defunti e della festività di Ognissanti, al fine di ridurre e rendere più fluida la circolazione veicolare si potrà uitilizzare gratuitamente il servizio comunale di trasporto pubblico. Le corse saranno operative dalle ore 7 alle ore 14. In particolare, senza alcun costo, si potrà viaggiare sui bus di qualsiasi linea per raggiungere il centro urbano.

In più, come lo scorso anno, i cittadini avranno a disposizione un servizio gratuito di due bus navetta per il Cimitero.

Navetta A (partenza ore 8 dallo Stadio Municipale) ogni 25 minuti; ultima corsa ore 13:30

ANDATA: via Olimpia, via Della Gioventù, via Dante Alighieri e fermata in prossimità di via Santa Rita (ingresso secondario del Cimitero), RITORNO: via Dante Alighieri, via Degli Atleti, Stadio (prosegue per Piazza Del Popolo).

Navetta B (partenza ore 8 dalla Stazione Ferroviaria)- ogni 30 minuti; ultima corsa ore 13:30, ANDATA: viale Fazio, via Roma, via Itria, piazzale Sant'Agostino (ingresso principale Cimitero), RITORNO: via Selinunte, via Gambini, via Sirtori, corso Calatafimi, via Crispi, Piazza Pizzo, Stazione FS

Per consentire l'ampia fruizione delle navette, è altresì previsto che i bus provenienti dal versante Nord facciano sosta al capolinea della Circolare A dello Stadio Municipale; mentre i bus provenienti dagli altri versanti troveranno coincidenza con la Circolare B alla prima fermata di via Roma. La sosta delle auto sarà gratuita sia nel parcheggio della zona Stadio che in quello dell'ex scalo merci FS.

Intanto, sempre nell'imminenza delle suddette ricorrenze, la Polizia Municipale ha disposto alcune variazioni alla circolazione veicolare nell'area di confluenza al Cimitero. In particolare, dalle ore 22:00 del 31 Ottobre e fino alle ore 18:00 del 2 Novembre, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione all'obbligo di divieto di sosta istituito nelle seguenti strade (o tratti di esse): vie Sirtori, Gambini, Itria, Libertà, Selinunte, Santa Rita, Corso Calatafimi.

Inoltre, nei giorni 1 al 2 Novembre - dalle ore 7:00 alle ore 18:00 - è istituito il divieto di transito veicolare nelle vie Messina e Aspromonte (tratto compreso tra via Mentana e via Messina). Nelle stesse giornate, dalle ore 6:00 alle ore 18:00, sarà vigente il senso unico di marcia in alcuni tratti delle vie Selinunte, Itria e Libertà.

Infine, nelle giornate dell'1 e 2 Novembre sarà consentito raggiungere i piazzali antistanti il Cimitero, ma la sosta - ove possibile - non potrà eccedere i 60 minuti.

TRAPANI

In occasione del Commemorazione dei defunti, il Cimitero di Trapani amplia nelle giornate di sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre, l'orario di apertura al pubblico rimanendo aperto in maniera continuativa dalle ore 7 fino alle 17. Non è prevista alcuna chiusura straordinaria nelle giornate precedenti al fine di consentire alla cittadinanza di potersi recare a trovare i propri cari senza assembramenti e garantendo tutte le misure di sicurezza del caso. Durante le suddette giornate sarà consentito il servizio di assistenza alle persone anziane e disabili mirato ad agevolare le stesse nella movimentazione delle scale disponibili all'interno della struttura nonché alla sistemazione dei fiori ad opera di soggetti regolarmente autorizzati e provvisti di cartellino identificativo, ad opera di volontari qualora accreditati. Inoltre, solo nelle giornate dell'1 e 2 novembre dalle ore 8:30 alle 13:30, sarà assicurato dai volontari il servizio di utilizzo delle sedie a rotelle per l'assistenza alle persone disabili o che hanno difficoltà a deambulare.

Orari e linee ATM:



Linea Cimitero Sud - Nord: Orari di partenza da Cimitero Sud: 08.00 - 08.20 – 08.40 – 09.00 – 09.20 – 09.40 – 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.20 – 11.40 – 12.00 – 12.20 – 13.00 – 13.40.

Percorso: p.zza Cimitero Sud – via Cappuccinelli – Lungomare Dante Alighieri – Cimitero Nord - Lungomare Dante Alighieri – via Cappuccinelli – via delle Rose – p.zza Cimitero Sud.



Linea 30:

Orari di partenza da Ummari: 07.45 - 09.30 - 11.15 - 13.00

Percorso: Stazione di Ummari (capolinea) - SS 113 - Fulgatore - Napola - via Marconi - via Palermo - via Pepoli – via fardella – via Crispi - Piazza Vittorio Emanuele - via Spalti - via Scontrino - via Fardella - via Orti – Cimitero (capolinea).



Orari di partenza dal Cimitero: 08.30 - 10.15 - 12.00 - 13.40

Percorso: Cimitero (capolinea) - via Pantelleria – via fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via spalti – via Scontrino – via fardella - via Pepoli - via Marconi - SS 113 - Napola - Fulgatore – Ummari (capolinea).



Linea 31:

Orari di partenza da Locogrande:

31N: 08.20 - 10.00 - 13.20

31R: 11.40 - 14.35

Percorso 31R: Locogrande (capolinea) - Marausa - Salinagrande - Pietretagliate - via Libica – via Salemi – via Rieti - via Marsala - via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via Spalti – via Scontrino – via fardella - via Orti – Cimitero (capolinea).



Percorso 31N: Locogrande (capolinea) – Corallo vecchio - Rilievo - Guarrato – Xitta – via Salemi – via Rieti - via Marsala - via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele - – via Spalti – via Scontrino – via Fardella - via Orti – Cimitero (capolinea).



Orari di partenza dal Cimitero:

31N: 09.00 - 12.20

31R: 10.40 - 14.00



Percorso 31R: Cimitero (capolinea) - via Pantelleria - via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via Spalti – via scontrino - via Fardella - via Marsala – via Rieti – via Salemi – Xitta - Guarrato - Rilievo - Corallo vecchio - Locogrande (capolinea).



Percorso 31N: Cimitero (capolinea) - via Pantelleria - via Fardella – Piazza Vittorio Emanuele – via Spalti – via scontrino - via Fardella - via Marsala – via Rieti – via salemi - via Libica - Pietretagliate - Salinagrande - Marausa - Locogrande (capolinea).



Linea Villa Rosina / S. Alberto:

Orari di partenza da Villarosina: 07.50 – 08.40 – 09.30 – 10.20 – 11.10 – 12.00 – 12.50 – 13.40

Percorso: via Mozart (capolinea) - via Proserpina - via Ferrante - via Neri – via Sardo - via Giove - via Fedra - via Vulcano - via Amazzoni – via Andromeda – via Oreadi - via Villa Rosina - viale Umbria - viale Emilia Romagna - via Ten. Alberti - via Salemi - via Rieti - via Marsala - via Fardella - via Orti - Cimitero (capolinea).



Orari di partenza dal Cimitero: 08.15 - 09.05 - 09.55 - 10.45 - 11.35 - 12.25 - 13.15 - 14.05

Percorso: Cimitero (capolinea) - via Pantelleria - via Fardella - via Marsala - via Castellamare - viale Regione Siciliana - via Verga - via Michele Amari - via Tenente Alberti - viale Marche - via Sammartano - via De Santis - via La Grutta - viale Marche - via Villarosina - via Mozart (capolinea).



Linea Pegno:

Orari di partenza da Pegno: 07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.45 - 13.00

Percorso: Contrada Pegno (p.zza delle Crocerossine - capolinea) - SS 113 - via Mazara/Erice - via Rodolico - via Sceusa - via Marconi – via Pepoli - via Orti – Cimitero (capolinea).



Orari di partenza dal Cimitero: 07.50 - 08.35 - 09.20 - 10.05 - 10.50 - 11.35 - 12.20 - 13.05 - 13.50

Percorso: Cimitero (capolinea) via Pantelleria - via Pepoli - via Marconi – via Talotti – viale XI Settembre – via La Francesca – via Lo Verde - via Rodolico - via Mazara Erice - Contrada Pegno (piazza delle Crocerossine - capolinea).



Linea Scio:

Orari di Partenza da piazza Generale Scio: 07.45 - 08.25 - 09.25 - 09.45 - 10.25 - 11.05 - 11.45 - 12.25 - 13.05 - 13.45 - 14.20 Percorso: piazza Generale Scio (capolinea) - viale Regina Elena - via XXX Gennaio - via Fardella - via Orti – Cimitero (capolinea).



Orari di partenza dal Cimitero: 08.25 - 08.45 - 09.25 - 10.05 - 10.45 - 11.25 - 12.05 - 12.45 - 13.25 - 14.05 - 14.40

Percorso: Cimitero (capolinea) - via Pantelleria - via dell'Olmo - via Egadi - via Fardella - via Palmerio Abate - via XXX Gennaio - viale Regina Elena - Piazza Gen. Scio (capolinea).



Linea Ospedale / San Giuliano:

Orari di partenza dal Cimitero: 07.30 - 08.15 - 09.00 - 09.45 - 10.30 - 11.15 - 12.00 - 12.25 – 13.30

Percorso: Cimitero (capolinea) via Pantelleria - via Piersanti Mattarella - via Manzoni - via Cosenza / Ospedale (capolinea).



Orari di partenza Ospedale: 07.45 - 08.30 - 09.25 - 10.00 - 10.45 - 11.30 – 12.15 - 13.00 - 13.45

Percorso: via Cosenza / Ospedale (capolinea) - via Cesarò - viale della Provincia - via Accardi - via dei Pescatori - via Lido di Venere - Lungomare Dante Alighieri - San Cusumano - via Madonna di Fatima - viale della Provincia - via Cesarò – via Cosenza - via Fratelli Aiuto - via Manzoni - corso Piersanti Mattarella - via Orti – Cimitero (capolinea).

ERICE

In occasione del giorno di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti (1-2 novembre 2021), si comunica che il cimitero comunale sarà regolarmente aperto al pubblico nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Si invitano pertanto i cittadini ad accedere con mascherina e a mantenere il distanziamento sociale.

Questi gli orari di apertura del cimitero:

Domenica 31 ottobre 2021: dalle ore 09:00 alle 13:00;

Lunedì 1 e martedì 2 novembre 2021: dalle ore 07:30 alle 18:00.

Per gli altri giorni:

Feriali: dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00;

Festivi: dalle ore 09:00 alle 13:00.

Sarà anche attivato un servizio di trasporto (bus navetta) da Porta Trapani - stazione funivia al cimitero. Gli orari del mini bus: 31 ottobre (9-13), 1 novembre (9-17) e 2 novembre (9-17), ad intervallo di 15 minuti circa per ogni trasferimento e con una pausa pranzo di un’ora.

La sindaca Daniela Toscano rivolge un invito ai cittadini. «Considerato il fatto che l’emergenza pandemica è ancora in atto e che è necessario mantenere attive tutte le precauzioni – dichiara –, invito tutti a non recarsi in massa al Cimitero il 2 novembre e di preferire, qualora possibile, altre date vicine. Sono certa che tutti gli ericini mostreranno senso di responsabilità e che rispetteranno le regole».