Etica, politica e ... reddito di cittadinanza

14/11/2021 02:45:00

Etica politica e il Reddito di Cittadinanza.

Il RdC è il provvedimento bandiera del M5S. Correva l'anno 2018 settembre, venivano stanziati i fondi per il sussidio nella manovra di bilancio. Di Maio e iministri pentastellati si affacciarono dal balcone di palazzo Chigi in segno di giubilo e si dichiarò "abbiamo abolito la povertà".

Come se l'indigenza possa essere sconfitta con Decreto, anche se nella "politica come professione" Max Weber afferma: "è confermato da ogni esperienza storica che non si reallizarebbe ciò che è possibile se nel mondo non si aspirasse sempre all'impossibile", nella fattispecie i grillini esagerarono nella propopaganda. A 600 metri di distanza nel secolo passato a piazza Venezia, il Duce dichiarava la grandezza e la gloria della nazione, i risultati sono noti.

L'esposizione dalla balaustra non sempre reca successo, se ne rammenta una tra Pinochet e Giovanni Paolo a Santiago del Cile, storici hanno narrato che fu l'inizio della fine del regime,infatti l'anno successivo un referendum "abrogò" la dittatura.

Il provvedimento è stato concepito male, con le politiche attive del lavoro disattese. I navigator, 2500, a fine dicembre paradossalmente alcuni potrebbero diventare destinatari del sussidio, in contrapposizione con i centri del'impego-ex collocamento-.

C'è chi lo ha definito infelicemente "metadone di stato"-Meloni-. Draghi per l'anno prossimo gli ha fatto un notevole restyling. Dopo l'elezioni politiche nazionali del 2018, il movimento è stato l'azionista di maggioranza di tre governi, gialloverde e giallorosso, e si perdoni l'ironia il multicolor draghiano, nonostante la diaspora subita d'oltre 100 parlamentari, in barba ad uno dei principi del movimento ossia l'abolizione-se ciò accadesse sarebbe una barbarie- del vincolo di mandato. Ovviamente sia i fuoriusciti che i cacciati sono rimasti nelle cariche elettive ottenute con il logo pentastellato a tutti i livelli, attiva Sicilia docet. I sacrificati dopo il Conte uno furono Toninelli e Grillo, nel due Bonafede e Azzolina. Si ribadisce: l'avvento di SuperMario ha sancito il fallimento di tutta la classe politica.

La parabola del Reddito di Cittadinanza potrebbe essere accompagnata da quella dell'etica politica.