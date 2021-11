Pioggia eccezionale domani su Marsala in tarda mattinata. Le previsioni

16/11/2021 21:31:00

Domani c'è allerta meteo in tutta la Sicilia occidentale e anche per la provincia di Trapani di colore arancione. Molti Comuni hanno allertato i centri della Protezione Civilie, tuttavia le scuole rimangono aperte.

Secondo le previsioni, pioverà su Marsala e Trapani già dalle prime ore del mattino, ma, come si vede nel grafico accanto a questo articolo, il clou è previsto per la tarda mattinata, quando sono previste precipitazioni eccezionali sul territorio di Marsala in particolare, dalle 12 alle 15.

Si invita la cittadinanza ad essere estremamente vigile e prestare attenzione.

Va detto che, ormai, come dimostrano gli eventi di queste ultime settimane, il nostro territorio è esposto ad eventi sempre più imprevedibili e sempre più violenti.