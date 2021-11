Ad Alcamo il 1^ Montessori Day. Pubblicato l'avviso per il Natale 2021 

26/11/2021 14:00:00

Il Sindaco di Alcamo Domenico Surdi e l’assessore Stefano Alessandra hanno preso parte al 1^ Montessori Day, iniziativa voluta dal nuovo Dirigente Scolastico, Salvatore Sibilla, dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori (comprendente i plessi Aporti, Collodi, Montessori, Savio e Mirabella) e propedeutica ad una serie di azioni per avviare all’interno dell’Istituto Comprensivo un percorso di sensibilizzazione e formazione che porti l’Istituto verso un’adozione di metodologie del fare, sempre attuali, tipiche del metodo Montessori.

L’iniziativa è partita oggi e prevede svariati appuntamenti fino al 13 Maggio, coinvolgendo tutti gli alunni di ogni età per una pratica educativa comune all’interno delle aule didattiche, tenendo conto delle specificità scolastiche dei ragazzi.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano Alessandra “abbiamo molto apprezzato l’iniziativa del Dirigente Sibilla che valorizza la figura sempre attuale di Maria Montessori e del suo metodo educativo - formativo che coinvolge i ragazzi attraverso una didattica attiva perché siano protagonisti del proprio apprendere. Abbiamo avuto modo di constatare come il Montessori Day sia stato accolto con entusiasmo dagli alunni che dagli insegnanti; in particolare, oggi in concomitanza con la Giornata Internazionale della Violenza contro le Donne gli allievi hanno dedicato al tema dei lavori, delle iniziative specifiche volte a far vedere come sia possibile sensibilizzare le persone su un tema così delicato come quello della violenza contro le donne”.

****

PUBBLICATO AVVISO “ALCAMO A NATALE 2021” - E’ stato pubblicato sul sito l’avviso riguardante il palinsesto “Alcamo a Natale 2021” rivolto alle associazioni o raggruppamento di associazioni a mezzo ATS che vogliano presentare un’idea progettuale comprendente tutti gli eventi da realizzare nel periodo natalizio.

Il programma “Alcamo a Natale 2021” si svolgerà dall’8 dicembre alla fine del periodo natalizio, in diversi luoghi della città per creare un’atmosfera di festa che valorizzi le più belle location, oltre alle principali vie e Piazze del centro storico e il Villaggio S. Maria Ausiliatrice. La realizzazione delle manifestazioni e delle diverse iniziative in genere dovrà prevedere la partecipazione delle realtà locali (artisti, musicisti, creativi, intellettuali, scrittori, artigiani, etc.) nonché il coinvolgimento degli operatori economici (bar, ristoranti, pub etc).

Il concorrente e/o i raggruppamenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la proposta progettuale sottoscritta, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 06/12/2021, caricando il file sulla piattaforma regionale SITAS.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la Direzione 6 - INNOVAZIONE, CULTURA, BIBLIOTECHE, PROMOZIONE TURISTICA SPETTACOLI E SPORT– Area 3 Promozione Turistica, Spettacoli e Sport ai seguenti recapiti telefonici: 0924 590318/319 e-mail: cnavarra@comune.alcamo.tp.it assessoratoculturaespettacolo@comune.alcamo.tp.it

Un'apposita commissione di valutazione nominata dal Dirigente della Direzione 6, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte avrà il compito di selezionare i progetti e predisporre una graduatoria tra i progetti pervenuti al fine di acquisire il progetto più idoneo.

Tutti gli eventi dovranno essere realizzati in modo da essere accessibili alle diverse tipologie di pubblico e nel rispetto della normativa in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Info sul sito del Comune.

****

SOPRALLUOGO PIAZZA PITTORE RENDA - Il Sindaco Domenico Surdi ha fatto un sopralluogo in piazza pittore Renda insieme alla ditta che si occupa di illuminazione e all'ufficio competente, i tecnici della Direzione 4. Dichiara il Sindaco “è stato individuato il percorso per illuminare al più presto l'intera villa e le strade limitrofe da dove giungono diverse segnalazioni di guasti all'impianto. Sono in programma anche altri interventi su quell'area, riguardanti in modo particolare la pulizia ed il verde, a partire dalla potatura degli alberi. Abbiamo chiesto maggiore attenzione e cura su tutte le ville e i parchi comunali a tutti i soggetti competenti; sono convinto che con la collaborazione dei cittadini riusciremo a migliorarne la fruizione”.





****

Consiglio Comunale del 29 Novembre 2021 - Il Consiglio Comunale è convocato presso l’aula consiliare “Falcone e Borsellino”, Palazzo di Città, piazza Ciullo, in seduta ordinaria, per il 29 Novembre 2021 alle ore 18:30 per trattare gli argomenti di cui all’O.D.G. Si avverte che ai sensi dell’art. 30 comma II della L.R. n.9 del 06/03/1986, la mancanza del numero legale relativa a ciascuna seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo o.d.g.

Ordine del giorno ore 18:30 nomina consiglieri comunali scrutatori riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194, comma 1, lett. e), tuel, d. lgs. 267/2000 . (prop. n.104). riconoscimento di legittimita’ di debito fuori bilancio di cui alla sentenza della ctr di palermo n. 6796 depositata il 26/11/2020. (prop. n.112). riconoscimento di legittimita’ di debito fuori bilancio di cui alla sentenza della ctr. di palermo n. 1042 depositata il 19/02/2020. (prop. n. 113) riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, c. 1, a) d. lgs 267/2000. derivante da sentenza n. 162/2021 emessa dal giudice di pace – n.r.g. 482/20.. (prop. n.125).

Convocazione Consiglio Comunale del 1^ Dicembre 2021 - Il Consiglio Comunale è convocato presso l’aula consiliare “Falcone e Borsellino”, Palazzo di Città, piazza Ciullo, in seduta ordinaria, per il 1^ Dicembre 2021 alle ore 18:30 per trattare gli argomenti di cui all’O.D.G. Si avverte che ai sensi dell’art. 30 comma II della L.R. n.9 del 06/03/1986, la mancanza del numero legale relativa a ciascuna seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo o.d.g.

Ordine del giorno ore 18:30 nomina consiglieri comunali scrutatori riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’ art. 194, comma 1, lett. e), tuel, d. lgs. 267/2000 . (prop. n.104). riconoscimento di legittimita’ di debito fuori bilancio di cui alla sentenza della ctr di palermo n. 6796 depositata il 26/11/2020. (prop. n.112). riconoscimento di legittimita’ di debito fuori bilancio di cui alla sentenza della ctr. di palermo n. 1042 depositata il 19/02/2020. (prop. n. 113) riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, c. 1, a) d. lgs 267/2000. derivante da sentenza n. 162/2021 emessa dal giudice di pace – n.r.g. 482/20.. (prop. n.125).

****

SOPRALLUOGO TORRENTE CANALOTTO - Il Sindaco Domenico Surdi ha inviato due note all’Autorità Di Bacino – Distretto Idrografico della Sicilia e al Genio Civile Di Trapani – U.O. 4 Infrastrutture e Trasporti – Opere Igienico-Sanitarie - Consolidamento - Opere Idrauliche - Demanio Marittimo e Demanio Regionale per sollecitare con urgenza un sopralluogo congiunto, a causa della criticità idraulica e rischio residuo, relativo all’alveo del torrente Canalotto.

“Gli eventi metereologici del 24 Ottobre e del 10/11 novembre hanno creato fin da subito delle serie criticità e di rischio residuo dell’alveo del Torrente Canalotto - le parole del sindaco Surdi - in seguito è stata riscontrata un’ulteriore ostruzione dell’alveo dello stesso torrente a causa di un grosso albero abbattuto all’interno dell’alveo nella località “C.da Canalotto”. Dobbiamo evitare l’eventualità che il torrente possa esondare per tracimazione a causa dell’ostruzione della sezione idraulica, pertanto ho scritto e sollecitato le autorità competenti, tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile, per ribadire la necessità di un sopralluogo tecnico congiunto per valutare gli interventi di prima sistemazione (ricostituzione dell’argine e delle gabbionate, messa in sicurezza e protezione della sponda destra del torrente, etc.) da eseguire per la rimozione dei pericoli per la pubblica incolumità”.

****

SELEZIONE PER UN POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO - La Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona ha pubblicato l’avviso per una selezione pubblica, per titoli e colloquio per la copertura, con contratto ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, del posto vacante di “Dirigente”, responsabile della Direzione 4 “Opere pubbliche, servizi manutentivi e patrimonio”.

L’incarico a tempo pieno è conferito per 36 mesi; è facoltà del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, prorogare il contratto ovvero revocarlo anticipatamente.

La domanda di ammissione, redatta in carta libera e sottoscritta, pena l’esclusione, deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, entro e non oltre il 10 Dicembre 2021 a mezzo di posta certificata all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it entro le ore 24.00 del giorno di scadenza del bando. Questa modalità di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta domanda.

La domanda può essere anche consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Alcamo entro le ore 13,00 del giorno di scadenza del bando; e ancora tramite il servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: COMUNE DI ALCAMO - Ufficio Protocollo – Piazza Ciullo n. 1 - 91011 ALCAMO (TP). Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio cognome, nome e indirizzo e la dizione “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELLA Direzione 4 “Opere pubbliche, servizi manutentivi e patrimonio”, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.”

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI ALCAMO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO, 10 DICEMBRE.

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, i seguenti requisiti, oltre quelli previsti per l’accesso alla Dirigenza: Possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria, Architettura, Scienze Geologiche, Agrarie, Forestali e Ambientali ed equipollenti per legge; oppure possesso di Laurea specialistica di 2° livello, appartenente alla classe di Laurea corrispondente a quelle sopra citate. Non saranno ammessi i candidati in possesso del Diploma di Laurea triennale di 1° livello; i candidati devono avere l’abilitazione all’esercizio della professione; l’Iscrizione all’Albo Professionale; una buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Area 1 “Affari Generali e Risorse Umane” della Direzione 3 al numero 0924.590275 – 590261. Info sul sito del Comune.