04/12/2021 08:41:00

Il CF Marsala, torna a tuffarsi nelle fatiche di campionato. Dopo una pausa di due domeniche, dedicate alla Coppa Italia, torna l'Eccellenza femminile Sicilia, con il quarto turno di andata. Capitan Federica Cucuzza e compagne saranno impegnate in casa (per modo di dire, visto che le azzurre per l'indisponibilità ormai atavica del proprio Stadio saranno ancora costrette ad emigrare) contro le messinesi del JSL Brolo.

Partita complessa e fondamentale per gli equilibri del torneo. Il Brolo, nella scorsa stagione, stoppò le azzurre nel loro inseguimento verso la Serie C.

Le azzurre, fra le altre cose, chiuderanno il proprio anno solare (quanto meno di campionato) con questa partita, visto il turno di riposo imposto dal calendario domenica prossima.

Si giocherà al Comunale di Petrosino (TP) domani, domenica 5 dicembre alle ore 14:30.

Arbitrerà l'incontro la signora Giorgia Arcoleo della sezione AIA di Palermo.