04/12/2021 13:54:00

C'è qualcuno che va in giro a chiedere soldi per conto di Padre Fiorino, ma è una truffa.

Lo fa sapere lo stesso don Francesco Fiorino, in un messaggio pubblico.

Ecco cosa dice: "Pochi minuti fa mi è stato riferito da una rivendita tabacchi che un signore (alto e capelli ricci) si presenta a raccogliere offerte in denaro a mio nome (padre Fiorino). È una truffa! Non ho autorizzato nessuno a raccogliere soldi o altro per le opere di carità che portiamo avanti".