Calcio giovanile under 14 - finisce a reti inviolate il derby tra Primavera Marsala e Garibaldina

Non sono bastati i 75 minuti di tempo regolamentare per sbloccare il risultato stagnato sullo zero a zero nella partita tra Garibaldina e Primavera Marsala, valevole per l'ottava giornata di campionato Giovanissimi regionale under 14.



Un derby atteso da entrambe le compagini, quello giocato stamattina al Mariano Di Dia di Strasatti sotto un cielo grigio e a sprazzi piovoso.

Alle ore 10:00 il signor Antonio Maria Franconeri della Sezione di Trapani scende in campo insieme ai ragazzi di mister Angelo Giacalone e di mister Giovanni Amodeo. I primi otto minuti di gioco hanno visto la Primavera giocare solo nella metà campo avversaria; la prima azione della squadra di casa al nono del primo tempo ma senza riuscire a concretizzare. Al 19 esimo Amato della Primavera effettua una parata senza troppe difficoltà, su un'azione della Garibaldina. Al 25 esimo clamorosa traversa del numero 2 della Primavera, Enrico Pipitone su passaggio dell'attaccante Vincenzo Marino. Al 27 esimo del primo tempo calcio di punizione a favore della Garibaldina, che non riesce a concretizzare.

A 5 minuti dalla fine del primo tempo, contrasto aereo tra il capitano della Primavera, Gabriel Crimi e un giocatore avversario alla ricerca del pallone che finisce malamente per il numero 10 azzurro, costretto ad uscire dal campo per un grave infortunio al gomito sinistro. Mister Giacalone schiera Fabio Manzo come esterno e rimodula la formazione per coprire la pesante assenza.



Nessun cambio di risultato alla fine del primo tempo e una grande preoccupazione per l'attaccante centrale azzurro, in attesa del 118.

Secondo tempo poco interessante dal punto di vista del gioco, tranne pochi episodi di risalto. Al 17 esimo, l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Garibaldina che non va a segno. Diverse le palle goal sprecate davanti alla porta avversaria per i ragazzi della Primavera fino al 25 esimo con un calcio di punizione di Luminario che non indirizza bene la palla.



Finisce in pareggio il derby lilibetano degli under 14 con grande rammarico per gli atleti di mister Giacalone per non averci creduto fino in fondo per un risultato che poteva essere sbloccato molto prima e per il grave infortunio del nostro centrocampista Gabriel Crimi che ha rimediato una lesione al gomito ed ha cambiato gli umori dei giocatori nel secondo tempo e del mister che a fine partita ha esordito con queste parole:



" Oggi siamo tutti molto tristi per quello che è successo a Gabriel... che dovrà essere operato. Tutti noi, squadra e società gli siamo vicini. Per quanto riguarda la partita devo solo fare i complimenti a tutti i ragazzi per la prestazione, per le occasioni create che sono state 5 palle goal. Per il resto c'è stato il rigore dato a loro poi sbagliato, che visto dalla panchina era punizione a nostro favore; non abbiamo subito un tiro in porta. Bisogna continuare così... il percorso è ancora lungo. Non possiamo che migliorare".



La squadra, il mister e l'intero staff è grato a mister Ninni Amodeo che ha abbandonato momentaneamente la propria panchina per seguire in maniera professionale ed umana, Gabriel Crimi subito dopo l'infortunio, ed averlo accompagnato negli spogliatoi per verificarne il livello di gravità in attesa dei soccorsi.



Con questo punto, la Primavera Marsala raggiunge il Borgetto a 17 punti, subito sotto il Costa Gaia, che è fuori classifica.

Mister Giacalone avrà due settimane di tempo per preparare la prossima partita contro il Costa Gaia che si terrà, al Mariano Di Dia, il 19 dicembre prima della pausa natalizia.



Tabellino di gara:



Asd Primavera Marsala:



Amato s.( 2009), Groppo, Catalano, Genco, Panfilio, Maggio, Crimi, Luminario, Amato F., Pipitone( 2009), Giustiniano( 2009), Marino V, Manzo, Putaggio, Barraco, Aleo, Marino F., Sekkoum, Culicchia, Granata.

Allenatore: Angelo Giacalone



Arbitro: signor Antonio Maria Franconeri della Sezione di Trapani

Marcatori: /

Stadio: Mariano Di Dia, Strasatti

