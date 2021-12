Il Marsala Femminile domina contro il forte JSL Brolo

05/12/2021 17:24:00

Cavalcata azzurra. Non ci sono altri termini per definire quanto visto questo pomeriggio al Comunale di Petrosino. Le azzurre di mister Valeria Anteri dilagano contro il pur quotato JSL Brolo rifilando una cinquina tonda alle messinesi.

Adesso lunga pausa, fino al 16 gennaio (in casa contro il Sant'Agata per il primo turno del girone di ritorno), visto che domenica 12 dicembre, per l'ultime di andata, il CF Marsala ha il turno di riposo.

Subito in vantaggio capitan Cucuzza e compagne: bordata da 30 metri della rientrate Bilello che si spegne sotto la traversa per l'1-0. Al '12 azione estemporanea sulla sinistra, e Di Stefano timbra il cartellino per la seconda volta in due apparizioni... 2-0. Al '30 è Clemente, con un tiro dalla media distanza, a fare il 3-0.

Nel secondo tempo le azzurre ripartono forte, e trovano altri due gol con la doppietta personale di Alcamo ai minuti 53' e 64'.

Cinque a zero, e la festa continua.



I TABELLINI:

CF Marsala – JSL Brolo 5-0 (3-0 p.t.)

CF Marsala: Donato, Clemente, Cucuzza (cap.) (65' Manuguerra), Agozzino, Via (95' Buscaino), Ambrogi, Bilello, Pisciotta, Alcamo (89' Guzzo), Di Stefano (82' Centonze), Termine (75' Agate).

A disposizione: Asaro, Bannino, Greco, R. Giacalone.

Allenatore: Valeria Anteri.

JSL Brolo: Calandra, Giorgianni, Bertè, Venuto (86' Otranto), Sidoti (cap.) (82' Anastasi), Bilardi, Merlino (64' Vallone), Russo, Barone, Sarao (50' Scaffidi), Salerno (75' M. Mondello).

A disposizione: Basile, B. Mondello, Ionescu, Ricciardo.

Allenatore: Marco Palmeri.

Reti: 4' Bilello (M), 12' Di Stefano (M), 30' Clemente (M), 53' e 64' Alcamo (M).

Ammonizioni: /.

Espulsioni: /.

Corner: 3 a 1 per il Marsala.

Recuperi: 0' p.t. e 4' s.t.

Arbitro: Giorgia Arcoleo della sezione AIA di Palermo.

Spettatori: 100 circa.

Note: /.