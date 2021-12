08/12/2021 00:05:00

Da circa 7 anni gli abitanti di un isolato di Via Mazara, a Marsala, aspettano che venga installato un palo della luce.

“Dopo tanti solleciti il comune di Marsala non ha instalato nulla. Siamo al buio, ed è molto pericoloso per bambini ed aziani girare qui per le ore notturne” dice Silvana, una residente della zona.

Tra l'altro non si capisce bene perchè qualcuno ha lasciato la base in cui installare il palo del tutto scoperto, senza alcuna protezione.

Questo può mettere certamente in pericolo tutti e soprattutto aniani e bambni che potrebbero non vederlo e restare fulminati.