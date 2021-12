09/12/2021 04:28:00

Tre bronzi per il Karate Marsala del Maestro Vito Genna alla Golden Cup di Udine

Ottimo risultato del club Marsalese alla ripresa dell'attività agonistica, circa 650 partecipanti da ogni regione d'Italia, l'attesa era tanta vista la lunga sosta forzata.

Sofia vince il bronzo nei kata(forme), la sua era la categoria più prestigiosa ,seniores femminile 18-40 anni, con delle esecuzioni di ottimo livello tecnico.

Francesco Miceli e Giuseppe Casamento sul terzo gradino del podio nel kumite(combattimento),le finali sfuggite per un soffio.

Peccato per la squalifica di Giuseppe Ferrera nel kumite juniores.

Invece grande amarezza per le nere seniores Margiotta, Cristaldi, Caracausi, Giglio, Caccamo, dopo aver superato diversi turni, Margiotta e Cristaldi si fermano ai quarti ad un passo dal podio per 2 squalifiche evitabili.

Complessivamente una bella competizione, ottimo il comportamento dei ragazzi, sempre protagonisti nelle categorie di appartenenza, ora ci aspetta la Coppa Natale di Palermo e gli assoluti di Cervia a febbraio.