Mazara, via ai lavori per la realizzazione del playground sportivo

10/12/2021 10:00:00

Con determinazione del dirigente del settore tecnico n. 2721 di oggi è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione del playground sportivo di via Belgio, l'impianto polivalente per la promozione di sport di squadra quali basket, volley, tennis e calcetto, che dovrà sorgere in un appezzamento di circa 2000 metri quadri, adiacente la scuola media Boscarino di Mazara del Vallo.



A seguito della positiva verifica dei requisiti sul raggruppamento d'imprese aggiudicatario della procedura di gara svoltasi nel portale TuttoGare, composto dalla ditta Martina Costruzioni srl e I.G.R. GROUP SUD srl di Favara, il dirigente Maurizio Falzone ha dichiarato efficace l'aggiudicazione (per un importo di aggiudicazione di € 390.303,47, comprensivi di circa 9mila 700 euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e costi di manodopera di circa 51mila euro non soggetti a ribasso).



L'impresa potrà iniziare i lavori dopo la stipula del contratto d'appalto e la consegna formale che avverranno tra qualche settimana. I lavori avranno una durata di 90 giorni, decorrenti dalla consegna formale dei lavori.

Cosa è previsto: Il progetto di realizzazione del playground prevede che l’impianto polisportivo abbia una superficie coperta di circa 900 metri quadri, dei quali 816 dedicati al manufatto principale polivalente e circa 84 metri di corpo servizi (spogliatoio, docce, servizi di primo soccorso ecc.). All’esterno è prevista la sostituzione dell’attuale ringhiera con una nuova in ferro. Verranno inoltre sostituiti i cancelli presenti, con nuovi cancelli e verrà sistemato l’asfalto con collocazione di un tappetino in conglomerato bituminoso.



La dotazione degli arredi sarà oggetto di un’ulteriore procedura di gara, nell’ambito delle somme a disposizione dell’Amministrazione previste.

Finanziamento e progetto: L'opera è finanziata con decreto del direttore generale dell’assessorato regionale della Famiglia n. 1628 del 30 settembre 2019 per 600mila euro, a seguito della richiesta di finanziamento avanzata a valere sull’avviso pubblico Por Fers e dell'approvazione progettuale avvenuti nella precedente consiliatura con deliberazione di Giunta n. 74 del 12 maggio 2018. Progettista è il geometra Vito Pinta, responsabile del procedimento il geometra Pietro Aurelio Giacalone.