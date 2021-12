10/12/2021 00:00:00

Dopo un fitto programma di eventi informativi che hanno offerto la possibilità agli alunni di terza media di valutare i diversi aspetti della propria offerta formativa, l’11 Dicembre 2021 l’Istituto Tecnico Tecnologico P.Mattarella apre le porte agli studenti interessati e ai loro genitori per visitare la scuola e conoscere nel dettaglio l’offerta formativa.

L’Open Day si svolgerà nel rispetto delle norme Covid in due sessioni: una mattutina dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e una pomeridiana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e sarà necessario prenotare la propria visita utilizzando il seguente modulo google per evitare assembramenti:



https://forms.gle/z2aT1eTTmXS2BnnZ6



Nei seguenti orari 11:00 - 12:00 - 16:00 e alle 17:30 sarà effettuata la presentazione degli indirizzi di studio :

Elettronica ed Elettrotecnica con “curvatura ROBOTICA”

Informatica e Telecomunicazioni con “curvatura INTELLIGENZA ARTIFICIALE”

Tali curvature rappresentano una peculiarità dell’Istituto, che ha personalizzato il piano di studi con l’introduzione della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale come materie curriculari. Queste materie infatti non si studiano all’interno di progetti esterni o attraverso progetti PON pomeridiani ma nelle ore diurne di lezione e hanno un proprio voto in seno al consiglio di classe. Inoltre, nella logica di offrire agli studenti competenze direttamente spendibili nel mondo del lavoro, l’Istituto ha previsto due percorsi di certificazione internazionale: “Il Patentino della Robotica” e la “Certificazione CISCO” per le reti informatiche.

L’approccio prevalentemente pratico che contraddistingue l’Istituto, permette agli studenti di affrontare argomenti teorici anche complessi con un taglio sperimentale e quindi in modo più accessibile, stimolati dalla possibilità di utilizzare ogni settimana per diverse ore ciascuno degli otto laboratori ben attrezzati e all'avanguardia per realizzare materialmente i circuiti che sono stati oggetto di studio e per verificarne il funzionamento.

A tal proposito in occasione dell’Open Day, gli studenti e le loro famiglie avranno modo di visitare i seguenti laboratori:

Laboratorio di Elettronica e Telecomunicazioni

Laboratorio di Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici

Laboratorio di Sistemi Automatici e Reti

Laboratorio di Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Informatici e delle Telecomunicazioni

Laboratorio di Robotica e Intelligenza Artificiale

Laboratorio di Cad e Informatica

Laboratorio di Fisica

Laboratorio di Chimica.



Gli ospiti potranno osservare personalmente le attività ordinariamente svolte nei suddetti laboratori.

L’Istituto vanta una percentuale di occupazione dei diplomati del 33%, con soli 190 giorni di attesa per il primo contratto significativo dalla data del diploma, che lo pone ai vertici della classifica redatta da Eduscopio per gli Istituti Tecnici Tecnologici della provincia di Trapani (Fonte Eduscopio). E’ infatti noto che molte aziende non riescono a reperire sul mercato un numero sufficiente di tecnici specializzati da assumere.

A titolo di esempio si pensi alle ditte che si stanno occupando della distribuzione capillare della fibra ottica per la banda larga, a quelle che lavorano nel campo informatico per lo sviluppo di software o in quello delle reti di computer per la realizzazione di reti sicure - in un’epoca di frodi e minacce informatiche dilaganti - per non parlare della richiesta di tecnici manutentori di sistemi di automazione e, nello specifico, di quelli che sono in grado di programmare e gestire i bracci robotici.

L’Istituto Tecnico Tecnologico P.Mattarella si presenta quindi con una proposta formativa all’avanguardia, in grado di recepire le richieste del mondo del lavoro e di rispondervi al meglio in termini di competenza e professionalità.