Scuola
13/12/2025 00:00:00

Università Diffusa a Trapani, gli studenti del “Da Vinci–Torre” a scuola di Parlamento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/universita-diffusa-a-trapani-gli-studenti-del-da-vinci-torre-a-scuola-di-parlamento-450.jpg

Si è svolto al Polo Universitario di Trapani l’evento conclusivo del progetto “Università Diffusa”, iniziativa dedicata all’educazione civica e alla cittadinanza attiva che ha coinvolto gli studenti delle quinte classi dell’ITI “Leonardo Da Vinci” e dell’ITTL “Marino Torre”.

 

Guidati dal coordinatore del progetto, professor Andrea Favata, gli studenti hanno preso parte a una simulazione di seduta parlamentare, confrontandosi su due proposte di legge di grande rilevanza sociale: decisione di fine vita e filiazione per tutti. Un esercizio che ha permesso ai ragazzi di sperimentare direttamente il funzionamento delle dinamiche democratiche, sviluppando senso critico e capacità di dialogo.

 

Le operazioni d'Aula sono state seguite dai docenti universitari Alessandro Lo Meo e Giuseppe Verrigno, che hanno illustrato procedure e meccanismi istituzionali utili a comprendere il lavoro del Parlamento.

«È evidente l’importanza della collaborazione tra Università e scuole – sottolinea la professoressa Laura Lorello – e l’interesse dei ragazzi dimostra quanto questo progetto sia prezioso».
 

Sulla stessa linea la dirigente scolastica, professoressa Vita D’Amico: «La scuola deve contribuire a tracciare un solco culturale per le nuove generazioni. Iniziative come questa danno senso al percorso di educazione civica».

La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati, a cura della dottoressa Patrizia Marcella Scalisi, che ha espresso apprezzamento per l’impegno e la partecipazione degli studenti.

L’evento ha confermato il valore formativo di “Università Diffusa”, un progetto capace di avvicinare i giovani alle istituzioni e renderli protagonisti attivi, consapevoli e responsabili della vita democratica.









