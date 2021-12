Prezzo del pane a Marsala, la Cna: "Non è il doppio di Trapani"

11/12/2021 09:20:00

In riferimento alla lettera di un cittadino pubblicata su Tp24, dove lo stesso "denuncia" un prezzo del pane troppo alto a Marsala, l'Associazione panificatori della Città tiene a precisare che il costo del pane fissato, e deciso all'unanimità dai panificatori, è di 3 euro 60 centesimi al chilo, e non di 5 euro.



"È chiaro che ci sono anche pani speciali- puntualizza Luigi Giacalone, di Cna Panificatori, prodotti con particolari cereali, o a doppia lievitazione, che hanno un costo maggiore, ma il prezzo minimo deciso è di euro 3,60 al chilo, perfettamente in linea con la media nazionale".

A Marsala i panificatori hanno deciso di comune accordo di aumentare il pane lo scorso 1° novembre, da euro 3,00 al chilo a euro 3,60 al chilo.

"Come già specificato il mese scorso- dichiara ancora Luigi Giacalone- la decisione è stata inevitabile, ed è legata agli alti costi che hanno i panificatori per confezionare il prodotto. Solo la farina costa 80 centesimi al chilo, cui si devono aggiungere anche l'aumentato costo dell'energia elettrica, i costi per la sicurezza antiCovid, e tutti gli altri di gestione del personale".