07/12/2021 20:30:00

Egr. Direttore:

spesso mi sono trovato a leggere sulla vostra spett.issima testata giornalistica vicende legate al pane , soprattutto in merito ai continui aumenti decisi non da organi competenti che dovrebbero monitorare e regolamentare tali aumenti (considerato che il pane è un bene di prima necessità) ma direttamente dai panificatori che a loro dire non riescono a coprire le spese.



La scorsa settimana trovandomi a Trapani noto con mio stupore che l'esercente per un kg di pane mi chiede 2€., convinto ci fosse stato un errore , considerato che a Marsala lo pago 5€ (vedi foto allegate) provo a chiedere lumi , ma questi mi risponde che il prezzo è esatto.

Provo a cambiare e negozio e pago le famose ciabatte appena a 2,50 kg.



Pertanto non credo che tali panificatori di Trapani lavorino per la gloria, gli utili a mio avviso li avranno ma non quanto i panificatori di Marsala (che non è Parigi né tanto meno Londra.....)

Un Vs affezionato lettore !