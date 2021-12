11/12/2021 17:51:00

Questo pomeriggio alle 18.30 alla Biblioteca Sociale Ex Libris di OTIUM/ets ubicata presso le ex scuderie di Casa Damiani al 106 di via XI Maggio a Marsala, si terrà una tertulia per ricordare il patriota e politico italiano Abele Damiani, Vicepresidente della Camera, sottosegretario agli Esteri e Senatore del Regno d'Italia, che ai piani nobili di Casa Damiani nacque e morì (Marsala, 2 giugno 1835 – Marsala, 20 marzo 1905),

Intervengono: Giuseppe Donato che coordinerà la discussione; Piero Gallo discendente del Damiani che tratteggerà un ritratto familiare; Natale Musarra che contestualizzerà la figura nel momento rivoluzionario-garibaldino e Achille Sammartano che invece farà riferimento ad un quadro storico più ampio dell’epoca in cui Damiani visse e operò.