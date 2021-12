Strade colabrodo a Marsala. Dal centro alla periferia, ecco le buche "killer"

11/12/2021 06:00:00

Da via Mazara a Via Salemi. Da via Trapani alle strade di periferia. Le strade statali e quelle provinciali. E anche il centro storico. Le strade di Marsala sono come una groviera.



Strade dissestate, piene di buche, con l’asfalto che si sfalda. Ci sono le strade che aspettano da anni la manutenzione. Ci sono quelle appena riasfaltate, ma con lavori fatti così male che tempo pochi mesi e si squarcia nuovamente il manto. E ancora strade in cui ci sono lavori in corso, scarificate, e con “tagli” netti da lasciarci pneumatici e cerchioni. Buche piccole, buche che sembrano crateri, buche a taglio e tondeggianti. Buche che a volte è meglio lasciarle così, che mettere la toppa, perchè le riparazioni vengono fatte per essere spazzate via alla prima tornata di traffico. E poi ritornare ad operare, che tanto paga il Comune.

Le strade di Marsala sono sempre più messe male, in pessime condizioni. E spesso sono causa di incidenti, motociclisti che cascano, auto che rompono pneumatici e cerchioni. Il Comune di Marsala è, in questo senso, tempestato da richieste di risarcimento per i danni causati dalle pessime condizioni del manto stradale.

Ultimamente però le strade sono peggiorate, per questo nei giorni scorsi abbiamo lanciato un appello chiedendo ai nostri lettori di segnalarci le buche più grandi e pericolose e le strade messe più male. E sono tante le segnalazioni arrivate, da ogni parte della città. Dalla periferia al centro storico. Tanti i disagi e tanti i danni. Come la buca che c’è sulla strada provinciale 21, in zona Spagnola, direzione aeroporto, che in pochi giorni ha fatto due “vittime”, due auto che si sono viste squarciare gli pneumatici. Perchè oltre alle segnalazioni delle buche sono arrivate anche le foto delle auto danneggiate. Buche che non sono solo pericolose per le auto, ma anche per i conducenti di scooter e moto che rischiano di farsi davvero male se dovessero prendere in pieno una di queste “voragini”.

Poi i sono anche le strade in cui si stanno effettuando lavori di manutenzione, come in via Giulio Anca Omodei. La strada viene scarificata nei pressi del tombino, con un buco a taglio ben visibile. E’ così difficile rompere e aggiustare subito? A quanto pare sì,con le strade scarificate che restano così o rattoppate in maniera pessima per diverso tempo. E il rattoppo? Sparisce al primo acquazzone.

Ecco, quindi, una carrellata di buche stradali a Marsala, che ci avete inviato a redazione@tp24.it (e che potete continuare ad inviare).