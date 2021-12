Alcamo, continuano i lavori di manutenzione del verde pubblico

14/12/2021 02:00:00

Continuano i lavori di cura e manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino, comprese le ville comunali.

“Proseguono i lavori di cura degli alberi della Città, in questi giorni gli operai della Roma Costruzioni hanno iniziato la potatura e l’asportazione del fogliame a Piazza Pittore Renda e completato l’inizio del Viale Italia, ed ancora sono intervenuti per la manutenzione degli alberi in Piazza Ciullo e c/o il Collegio dei Gesuiti - Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’Assessore alle Politiche Ambientali e al Verde, Alberto Donato - gli interventi programmati e vicini nel tempo riguardanti

gli spazi verdi cittadini sono fondamentali per il rispetto ed il mantenimento del decoro urbano”.

Nel complesso le vie e le piazze interessate sono: Via Veronica Lazio, Piazza Ciullo, Via Tenente Vito Manno, Collegio Dei Gesuiti, Piazza Bagolino, Piazza della Repubblica, Via Rocco Chinnici, Viale Europa, Viale Italia, Piazza Pittore Renda, Via Delle Magnolie, fine Via Sen. F.sco Parrino, Via Giovanni Verga, Via Kennedy, Via Senatore Francesco Parrino, Via Stefania Naselli (Palestra Tre Santi), via Monte Bonifato, S.S. 113 (vicino abbeveratoio), Villetta piazzetta Garibaldi, Corso Dei Mille, c/da Magazzinazzi, Battigia.