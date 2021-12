  Salemi. Sotto l’Albero di Natale della Fidapa doni per i bambini dell’Unicef

14/12/2021 09:00:00

Non conosce tregua l’attività della Fidapa di Salemi.

La nuova presidente Giulia Stallone non perde occasione per testimoniare la presenza dell’associazione femminile nella società avendo sempre un occhio alle necessità del territorio e delle persone più fragili.



Per queste imminenti festività natalizie, ha voluto dare voce alle donne meno fortunate allestendo un albero ecologico denominato “L’Albero della Solidarietà”.

Alla realizzazione degli addobbi hanno contribuito anche le donne dello “Sportello di Ascolto Antiviolenza Diana” dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi. .

In uno spirito di collaborazione la Proloco ha provveduto a fornire le illuminazioni.



“L’Albero della Solidarietà” è stato collocato nell’atrio del Comune di Salemi. Una scelta simbolica che sta a indicare il coinvolgimento di tutta la cittadinanza ma anche un segno tangibile di una attiva collaborazione con le donne che partecipano al progetto “Donne in cammino…”.

Il cui obiettivo e’ il potenziamento dei servizi di ascolto e assistenza in favore delle donne, aumentando in loro la consapevolezza e il controllo sulle proprie decisioni riguardo alla vita privata e sociale.

L’albero, simbolo del Natale, con le sue foglie sempre verdi richiama la vita che non muore (Benedetto XVI ) ed è per tutti simbolo di rinascita, speranza di un futuro d’amore e di serenità.



“In prossimità del Natale”, dice la presidente Giulia Stallone, “non potevamo di certo dimenticare i bambini, linfa vitale del nostro futuro, effettuando una donazione in favore dell’Unicef” .

Anche quest’anno la tradizionale raccolta di beni di prima necessità da far recapitare alla Caritas Parrocchiale.