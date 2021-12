Marsala, il sindaco dà un nuovo incarico a Briante: 2200 euro al mese

15/12/2021 08:20:00

Ancora un incarico dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo, per Renato Briante.



Era stato il primo consulente del sindaco, pochi giorni dopo la sua elezione, un anno fa, Briante. E Grillo gli rinnova l'incarico, a 2.200 euro al mese, per due mesi.

Come un anno fa il sindaco gli affida l'incarico di esperto “al fine di supportare il sindaco nell'attuazione del programma politico amministrativo, in materia di solidarietà sociale”.

Si legge nella delibera che i compiti di Briante, saranno:

- Assistenza al Sindaco, anche con formalizzazione di pareri, nella riunione con gli Stati generali del Terzo Settore con Comune/Distretto socio sanitario. Supporto tecnico in ordine al redigendo regolamento operativo del Tavolo permanente per la co-programmazione e co-progettazione.



- Assistenza per la valutazione, da parte del Sindaco, della Bozza definitiva del Piano Regolatore Sociale del Comune di Marsala o del Piano di Sviluppo della Comunità sociale di Marsala – Assistenza per la valutazione del Gruppo di lavoro per lo sviluppo sociale.

- Supporto al Sindaco per la valutazione della progettazione e la ricerca di finanziamenti dei Centri per lo sviluppo sociale: Centro per l'autonomia delle persone con disabilità (e persone con spettro dell'autismo); minori con problemi di integrazione sociale (protocollo con Istituzioni); social housing; convitto per audiolesi; centro ascolto dipendenze. Pianificazione della Mappa interattiva per la città sociale (app con percorsi di assistenza e sostegno all'inclusione).

Ormai Briante è un funzionario a tutti gli effetti. Il suo incarico viene rinnovato ad ogni scadenza, ogni due mesi, dal sindaco Grillo. E in un anno il Comune ha pagato oltre 2 mila euro al mese per il consulente scelto dal sindaco. Secondo quanto si legge nelle delibere, che ogni bimestre sono dei copia e incolla, Briante al termine dell'incarico avrebbe dovuto presentare una relazione sulle cose fatte. Ma di tutto ciò non c'è traccia, almeno sull'albo pretorio del Comune.

dec_00044_30-11-2021 by La redazione Tp24 on Scribd