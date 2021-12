Mazara: inaugurato Puà, il primo parco inclusivo della Città. Bando pubblico per il porto

15/12/2021 12:00:00

Inaugurato il primo parco inclusivo della città di Mazara del Vallo, denominato Puà. La cerimonia, coordinata dal vice sindaco Vito Billardello e dalla struttura delle Politiche Sociali guidata dalla dirigente Gabriella Marascia (responsabile del procedimento la dottoressa Valeria Mangiarcina), si è svolta nel cortile dell'Istituto comprensivo Borsellino Ajello, alla presenza del sindaco Salvatore Quinci, del vescovo mons. Domenico Mogavero, del dirigente scolastico Eleonora Pipitone e di amministratori, consiglieri comunali, docenti, studenti e associazioni che collaborano all'iniziativa, in rappresentanza delle quali è intervenuto l'architetto Carlo Roccafiorita di Periferica.

"Finalmente - ha detto il Sindaco Quinci nel suo intervento - tutti i bambini della città potranno contare su un parco inclusivo nel quale grazie alla collaborazione con alcune associazioni del territorio potranno realizzarsi gare sportive, momenti ludici ma anche di studio e confronto tenendo conto delle esigenze, diversità e peculiarità di tutti".

PUÀ - Parco Urbano Aperto è un progetto co-finanziato con 42mila 500 euro dal Dipartimento Famiglia della Regione Siciliana, nato dalla sinergia fra l’Amministrazione comunale, i professionisti di Periferica e le associazioni del territorio (Associazione "Abilmente uniti" Uildm sez. Mazara - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Associazione Onlus PerlAutismo - Unitalsi Mazara del Vallo).

Le attività di Puà saranno veicolate attraverso le pagine social Facebook e Instagram. Il parco sarà aperto dal personale scolastico tutte le mattine dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. L'apertura nelle mattinate di sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 12, sarà garantito dai volontari delle associazioni Fedelambiente e Guardie Ambientali Trinacria.

Il Comune partecipa all'Avviso pubblico “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” - Riportare la vendita all'asta nell'ex mercato ittico all'ingrosso di piazzetta dello Scalo, riqualificando l'immobile; dotarsi di una draga da destinare agli interventi ordinari di escavazione che integrino gli interventi degli enti competenti; ristrutturare ed adeguare parti di banchine e infrastrutture portuali del porto peschereccio: sono questi i principali obiettivi del progetto approvato dalla Giunta municipale di Mazara del Vallo che prevede un investimento complessivo di circa 4milioni 700mila euro (655 mila euro per riqualificazione immobile, 3milioni di euro per infrastrutture portuali, 1milione 122mila euro per acquisto draga).

Il progetto partecipa all'Avviso pubblico a valere sui fondi comunitari 2014-2020 nella Misura 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”, che è stato emanato dalla Direzione generale Pesca del Ministero per le Politiche Agricole.

La progettazione, su incarico dell'amministrazione, ha coinvolto le professionalità dell'Ufficio tecnico comunale coordinato dall'architetto Maurizio Falzone (responsabile del procedimento geometra Mario D’Agati, progettisti e direttori dei lavori arch. Tatiana Perzia e geometra Salvatore Ferrara, verificatore del progetto ing. Marcello Bua, struttura a supporto del Rup Pasquale Timpone). Per tutti i dettagli e gli allegati progettuali clicca qui.