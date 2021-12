Eventi in provincia: il Natale a Selinunte, a Mazara i "Racconti del Satiro Danzante", a Marsala "Risate cu tuttu u cori"

16/12/2021 07:00:00

Volete realizzare un addobbo per l'albero di Natale che schiaccia l'occhio agli antichi greci? Oppure visitare il parco archeologico in maniera approfondita scoprendo la magnificenza dei templi più imponenti del Mediterraneo? O ancora, per chi ha pochissimo tempo a disposizione, ecco un vero Bignami del sito che permette comunque di non perderne i tesori. Per vivere il Parco è possibile prendere parte ai laboratori e alle visite immersive per tutta la famiglia proposte da CoopCulture durante le feste. Si parte già questa domenica mattina (19 dicembre) alle 11,30, quando verrà proposto un vero e proprio “Natale alla greca” al Baglio Florio, nel cuore del Parco. Qui i più piccini potranno realizzare una palla da appendere ai rami dell'albero di Natale, appena rientrati a casa: ma sarà una decorazione particolarissima visto che si ispirerà ai reperti greci che affiorano dalle bacheche del baglio Florio. Il laboratorio è adatto a bambini tra 6 e 12 anni, costa 5 euro (oltre all’ingresso al sito) e va prenotato on line.

Le famiglie potranno invece partecipare ogni giorno da sabato prossimo a Santo Stefano e poi dal 31 dicembre al 9 gennaio, ogni mattina alle 10, a “Selinunte Highlights” una visita guidata dagli operatori di CoopCulture che, partendo dalla collina orientale che domina il sito, si immergerà nella cultura, camminando tra i resti del Tempio E e di altre costruzioni colossali. Dal Baglio Florio si raggiungerà l’antiquarium e da qui, l’acropoli e, seguendo l'antico alveo del fiume Cottone, verso il luogo dove era l'antico porto, poi verso il Tempio C che si affaccia sull’Agorà. Il ritorno al parcheggio avviene sulle auto elettriche ecologiche di cui è provvisto il Parco. La visita, che dura tre ore, si può prenotare online, costa 27 euro (visita + ingresso al sito + navetta).

La terza e ultima proposta (stesse date della precedente, ma si svolge alle 11,30) è una breve visita guidata a piedi tra i templi della collina orientale fino all’antiquarium. Vi spiegheranno il significato del cosiddetto “tridente” del Minissi e vi mostreranno i resti dei templi, tra i quali svetta il Tempio G, uno dei più imponenti creati mai dai greci: un vero Bignami inesauribile che farà venir voglia di approfondire al più presto. Il costo è di 7 euro più l'ingresso al sito.

I RACCONTI DEl SATIRO DANZANTE - I Racconti del Satiro danzante, e’ una due giorni da venerdi’ 17 a sabato 18 dicembre, organizzata dalla strada del vino e dei sapori val di mazara, densa di degustazioni, esplorazioni, narrazioni e confronti per riscoprire il territorio della strada ed interrogarsi sul perche’ un territorio cosi’ denso di potenzialita’ stenti a decollare.

Il “la” sara’ dato dal concorso enologico “grillo danzante 2021”, con il quale una giuria di esperti, giornalisti, ed influencer, premieranno il miglior grillo 2021 delle aziende della strada del vino.

altri momenti topici una mostra fotografica che raccontano i tours di “In viaggio tra i filari” iniziativa dell’influencer Gianfranco Cammarata, che ha percorso in lungo e in largo le strade della sicilia alla scoperta dei sapori e delle bellezze isolane. Nella seconda giornata un convegno dal titolo “ma perche’ ?” che si terra alle ore 17 di sabato 18 dicembre all’auditorium caruso, con ospiti dalla indiscussa leadership, una occasione per riflettere ed interrogarci sulle criticita’ del nostro territorio e ipotizzare le best practise che si possono mettere in atto e le ipotetiche soluzioni.

Piazza della Repubblica che per l'occasione si trasformera’ in un Villaggio del gusto, contornato da degustazioni di vini, cibo di strada, musica d’autore, mostra fotografica, coinvolgendo gli attori del territorio, iniziando un processo di autocritica costruttiva e una narrazione differente.

"Risate cu tuttu u cori" al Teatro Impero di Marsala - Manca una settimana all’evento organizzato dall'Associazione ‘Batticuore… Batti Onlus’ in collaborazione con l'Associazione culturale ‘CIURI’ dal titolo “"Risate cu tuttu u cori", con Enrico Guarnieri e Salvo La Rosa, è il titolo dello spettacolo organizzato dall'Associazione ‘Batticuore… Batti Onlus’ in collaborazione con l'Associazione culturale ‘CIURI’ che andrà in scena alle ore 21.30 al Teatro Impero a Marsala.

Un appuntamento da non perdere, con uno dei presentatori più amati dal pubblico siciliano, che opera da tantissimi anni nel settore dell’informazione e dello spettacolo e con Enrico Guarneri, in arte Litterio Scalisi. Una serata all’insegna dell’allegria che prelude le festività natalizie e di fine anno, e che coniuga il relax e la sensibilizzazione alla prevenzione medica in generale con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari.

L’attività di prevenzione ha sempre contraddistinto l’Associazione ‘Batticuore… Batti ONLUS ETS”, nata dall'idea di un gruppo di amici con l'intento di creare una palestra di confronto tra ‘Scienza, Medicina e Noi Pazienti’, per una migliore diffusione dei temi relativi alla scienza cardiovascolare al fine di migliorare lo stile di vita dei cardiopatici e soprattutto dei soggetti sani, all’insegna del detto "prevenire è meglio che curare". L’Associazione, nel percorso della riabilitazione, si è collocata come favorente le attività extra-ospedaliere da integrare con il pubblico, per promuovere le attività di prevenzione e diffondere la conoscenza di percorsi riabilitativi senza interrompere poi quello già seguito al di fuori del tessuto ospedaliero. Grande funzione in tutto questo ha l'autonomia della Cardiologia Riabilitativa nella cura e nella prevenzione della malattia cardiovascolare.

Il Direttivo di “Batticuore… Batti Onlus” è così composto: Gaspare Rubino, presidente, Walter Marino, vice presidente, Baldo Lombardo, tesoriere, Felice Licari, segretario, Giovanni Urso, consigliere, Baldassare Guarrato, consigliere, Antonino Bastone, consigliere. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di € 12. Prevendita presso I VIAGGI DELLO STAGNONE, in Via dei Mille a Marsala.

"Lettere d'amore" a Trapani - Ad inaugurare la rassegna teatrale “Trapani Vivi il Teatro”, organizzata dal Teatro Ariston di Trapani e dalla Oddo Management, arrivano venerdì 17 dicembre due calibri da novanta: Enzo Decaro e Barbara De Rossi, qui impegnati a dar voce a Andy e Clarissa, i protagonisti di “Lettere d’amore". “Lettere d’amore” del drammaturgo statunitense A.R. Gurney, è un delicato e spiritoso racconto epistolare. Andy e Melissa si conoscono da bambini, a scuola, e fanno subito amicizia. Andy è attratto da Melissa ma non riesce mai ad esternare i suoi sentimenti, anche perché la giovane amica riesce a smorzare ogni possibile avance, a colpi di battute e stilettate caustiche.

Dopo circa cinquant’anni i due ancora si frequentano, si incontrano, si desiderano, ma soprattutto si scambiano bigliettini, cartoline e lettere che ci raccontano molto di loro e del mondo che, intorno a loro, cambia velocemente. Andy e Melissa ricominciano a scriversi, a confessarsi, ad avere bisogno l’uno dell’altra. Sono in fondo una “strana” coppia. Se da una parte Andy mette su famiglia, Melissa colleziona mariti e fallimenti; se lui si laurea in legge, diventa avvocato e affronta con successo la carriera politica, lei si perde in interessi effimeri. Cos’hanno dunque in comune quest’uomo e questa donna? Una storia, un conoscersi fin da piccoli, avere la voglia di sapere tutto l’uno dell’altra, la fiducia reciproca, un’attrazione contraddittoria ma sempre presente e un umorismo sottile che si palleggiano ad arte. Tutto questo è ‘Lettere d’amore’: uno spettacolo romantico, delicato, ironico, a tratti commovente e divertente”.

“Oggi più che mai abbiamo bisogno di rilassarci, divertirci, riflettere, ed emozionarci… – affermano Alessandro Costa e Katia e Giuseppe Oddo organizzatori della rassegna – assieme condividiamo l’importanza di una comunità viva, il valore della cultura, il bisogno di luoghi d’incontro, ed è proprio proponendo questa nuova rassegna che vogliamo dare ai trapanesi questa opportunità. Una opportunità straordinariamente importante per tutti. Basta poco: vinciamo la pigrizia e usciamo di casa per recarci al teatro Ariston di Trapani, in un luogo accogliente e sicuro e godiamoci questo spettacolo meraviglioso!”.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma online liveticket oppure diettamente al botteghino del Teatro Ariston di Trapani. Per ulteriori info: 342/0330263. In ottemperanza al Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, l’accesso in Teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato), oppure di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute di esenzione o esclusione dalla campagna vaccinale, e documento di identità; l’ingresso in sala avverrà a partire dalle ore 20,45. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21,30.