Marsala, domenica l'intitolazione della Piazza Marco De Bartoli

16/12/2021 20:20:00

Una piazza intitolata a Marco De Bartoli a Marsala.

Si terrà domenica alle ore 17:00 la cerimonia di intitolazione della “Piazza Marco De Bartoli”. L'Amministrazione Grillo, alla presenza dei familiari, dedicherà uno spazio pubblico (l'ex Largo Di Girolamo, in via XI Maggio) al vignaiolo e produttore vinicolo, rendendo omaggio all'illustre concittadino che - attraverso io vino - ha promosso la Città di Marsala in Italia e all'estero.

"Grazie infinite a tutti coloro che hanno proposto e reso possibile tale riconoscimento con il loro impegno , profuso in questi 10 anni, dalla vecchia amministrazione che ha dato il via al progetto e quella attuale che lo ha attuato.

E soprattutto un grazie a tutti Voi, che da ogni parte del mondo, avete partecipato con grande gioia , affetto e vicinanza alla notizia, non appena questa si è diffusa.

A Marco! che con il suo lavoro , la sua vita e la sua persona ha lasciato un segno indelebile in questa terra e nei cuori di chi lo ha conosciuto", è quanto si legge in un post delle cantine De Bartoli.