17/12/2021 09:30:00

Si rifà il manto stradale di via Caduti di Nassiriya, con gomma riciclata da pneumatici fuori uso. “Un chiaro esempio di economia circolare” ha affermato il sindaco Alfano. Precisando che “Castelvetrano è la prima città ad utilizzare questo materiale per un tratto così significativo”. La via si trova infatti davanti l’imbocco autostradale, zona di centri commerciali e supermercati, e verrà asfaltata con l’equivalente di 1000 copertoni.

“Un vivo ringraziamento alla Direzione del Comune – ha concluso il primo cittadino - guidata dal dottor Vincenzo Caime ed al suo gruppo di lavoro”.