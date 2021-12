Castelvetrano, nuovo bando per la gestione del campo sportivo alternativo “Lombardo”

18/12/2021 07:30:00

C’è un nuovo bando per la concessione del campo di calcio alternativo “Franco Lombardo” di via Lucentini.

Il Comune di Castelvetrano lo dà in gestione per 7 anni, attraverso la concessione a società o associazioni sportive senza scopo di lucro che operano nel territorio del comune.

Per funzionare però l’impianto ha bisogno di lavori di manutenzione che, a causa del dissesto finanziario, dovranno essere eseguiti da chi si aggiudicherà la gestione.

Intanto il canone adesso è stato ridotto a 3 mila euro all’anno.

Riduzione che “è un segno positivo per tutte quelle associazioni sportive che sicuramente, non navigano nell'oro, ma vogliono tracciare un solco nella comunità – ha affermato il vice sindaco Filippo Foscari, assessore con delega per lo sport – soprattutto in considerazione delle evidenti difficoltà economiche e delle condizioni tecniche necessarie per la messa in funzione dell'impianto. L’auspicio è che si torni a giocare a Castelvetrano su tutti i livelli”.

Sul dissesto, il sindaco Alfano ha spiegato come “secondo gli assurdi vincoli del dissesto che ci troviamo a dover rispettare, la manutenzione di queste struttura sportiva non è asseribile tra i servizi indispensabili. Allo stesso tempo, il dissesto non ci permette di accedere a tutti i finanziamenti”.

“Il canone ridotto – ha concluso il primo cittadino- potrebbe essere un’opportunità per tutte quelle associazioni sportive che si spendono per questo territorio. Spero che questa gara non vada deserta perché noi pensiamo che lo sport sia fondamentale per una comunità."

Le istanze dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13 del 17 gennaio.