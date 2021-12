C'è un problema con le buche anche a Trapani. Il Comune: "Pronto un piano da un milione di euro"

20/12/2021 06:00:00

Buche che sembrano crateri. Anche a Trapani per gli automobilisti è un incubo guidare per le strade della città.

Nei giorni scorsi abbiamo cercato di collezionare su Tp24 le buche e le strade dissestate a Marsala, dove sembra non esistere un piano per sistemare il manto stradale, quanto meno nelle arterie più trafficate.

Diverse le segnalazioni da ogni parte della città. Le strade di Trapani non sono da meno rispetto a quelle di Marsala.

Le strade di Trapani sono piene di buche per la gioia dei gommisti e la paura dei pedoni. Per quest' ultimi, dal Centro storico alla periferia, l' insidia, ossia il pericolo di cadere, è sempre in agguato. E in tanti, vittime delle strade groviere, hanno chiesto il risarcimento dei danni., p

Ma dal centro alla periferia gli automobilisti fanno lo slalom tra le buche, più o meno profonde, alle quali si mette, dopo tante insistenze, un rattoppo. Che però, alle prime gocce d'acqua, si sfaldano.

"L'intera rete stradale cittadina è infatti alle prese con il problema buche. Come sappiamo, la pioggia incessante delle ultime settimane e in generale di tutto l'autunno, ha trasformato la città in una vera e propria groviera.

Centinaia sono i punti in cui il manto stradale ha ceduto e diverse sono le segnalazioni e le denunce che giungono giornalmente a vigili urbani e Polizia", scrive su Facebook Giancarlo Calò, ad esempio, postando una delle tante foto sulle buche in città nel gruppo "Disservizi e problematiche".

Pneumatici squarciati, persone che si fanno male inciampando. Forse anche per questo il Comune finalmente, meglio tardi che mai, ha deciso di correre ai ripari. Sul piatto un milione di euro per la manutenzione delle strade. Il prossimo giorno 20, la gara d' appalto.

Gli interventi cominceranno dalla via Marsala e dalle strade a Nord della centralissima via Fardella dove tuttora sono in corso i lavori per la realizzazione dei percorsi tattili per ipovedenti. In questi giorni, le piogge abbondanti, infatti, hanno reso ancora più precarie le condizioni del manto stradale, sui social le segnalazioni e le lamentele dei cittadini sono spuntate come i funghi. La risposta del Comune é arrivata: strade più sicure con gli interventi che prenderanno il via a breve.

" Il 20 dicembre- assicura l' assessore Dario Safina - aggiudicheremo l' appalto, entro gennaio prenderanno il via i lavori. Il maltempo ha aggravato la situazione di alcune arterie che necessitano di interventi adeguati".Seicento mila euro sono già disponibili. A breve anche altri 400 mila, per un importo di un milione.

Intanto si cerca di rattoppare come si può. Ma per le vostre segnalazioni, di buche e strade in pessime condizioni, scrivete e mandate le vostre foto a redazione@tp24.it .