Calcio Eccellenza: Il Mazara batte il Cus Palermo nell'ultima di andata

21/12/2021 19:16:00

Il Mazara chiude il girone d'andata del campionato di Eccellenza con una vittoria di misura sul Cus Palermo e sale così a quota 22 punti in classifica. Di seguito la cronaca del match e il tabellino:



Primo tempo: Padroni di casa che partono a spron battuto, al 5' Maniscalchi prova a rientrare sul sinistro ma Mortillaro respinge. Tre minuti dopo, grande occasione per i gialloblù, cross dalla destra, la palla finisce a Melia che da buona posizione spara alto. Al 13', altra chance per il Mazara con Maniscalchi che non riesce a concludere dopo una serpentina, la palla finisce a Mortillaro che blocca. Ospiti che fanno fatica a superare la metà campo e alla mezz'ora è ancora il Mazara a provarci, con un colpo di testa di Badjie che non inquadra la porta. Due minuti dopo, Elamraoui ci prova dal limite ma il pallone è alto. Canarini che continuano a proporre gioco, al 40' Guaiana ci prova con il destro in diagonale ma Mortillaro si fa trovare pronto e respinge in tuffo. Per l'attaccante è il preludio al gol che arriva prima dell'intervallo, in pieno recupero: bella giocata di Maniscalchi che si fa largo sulla destra e mette in mezzo, Guaiana salta indisturbato e batte il portiere per l'1-0, risultato sul quale si va al riposo.



Secondo tempo: Nessun cambio in avvio di ripresa nelle due formazioni, il Mazara ricomincia a ritmi alti e al 51' va vicinissimo al raddoppio: Guaiana lavora un pallone sulla sinistra e mette in mezzo per Elamraoui, che colpisce col mancino e la palla finisce sul palo. Lo stesso numero 10 gialloblù un minuto dopo ci prova dalla distanza ma non impensierisce Mortillaro. Al 62', altra chance per i canarini, Guaiana colpisce di testa ma non inquadra la porta, il pallone finisce alto. I ritmi calano col passare dei minuti, il Mazara amministra il vantaggio e torna a farsi vedere in avanti all'82' con Bulades, il quale ci prova col sinistro da fuori ma la palla termina sul fondo. Nei minuti conclusivi, forcing finale degli ospiti che in pieno recupero protestano per un presunto fallo in area di Abbate su Mazza, ma l'arbitro lascia correre e dopo 4' di recupero arriva il triplice fischio.



Il tabellino

Mazara: Pizzolato, Bulades (87' Nuredini), Zerillo, Abbate, Lombardo, Pirrello, Maniscalchi (92' Tomasino), Badjie, Guaiana, Elamraoui, Melia (62' Pulizzi). A disp.: Marino, Cardella, Gancitano, Genesio, Chirco. All. Domenicali.



Cus Palermo: Mortillaro, Coglitore, Salamone (79' Undiemi), Ferrara (51' Corda), Di Giovanni, Vinci, Alioto, Guida (51' Antinori), Nuccio, Zito, Mazza. A disp.: Carnevale, Parisi, Sanfilippo, Kouadio, Molina, Spataro. All. Di Fresco.



Arbitro: Salvatore Montevergine della sezione di Ragusa

Assistenti: Gabriele Maria Lombardo (Caltanissetta)-Filippo Luca Scannella (Caltanissetta)



Marcatori: 45'+2 Guaiana.



Note: Ammoniti: Pizzolato (M), Nuccio (CP), Antinori (CP). Recupero: pt 3', st 4'.