Infanzia, arrivano più di 200mila euro dalla Regione per il comune di Castelvetrano

21/12/2021 07:30:00

Un finanziamento da più di 200mila euro arriva dalla Regione per il comune di Castelvetrano.

L’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha assegnato per la precisione, 203.368,41 euro.

L’intervento rientra nell’ambito del piano di finanziamento per il sistema integrato di educazione e di istruzione 3-6 anni, tra cui dei progetti educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni.

Castelvetrano ha ricevuto l’approvazione del Il programma di spesa del comune, già approvato, sarà così distribuito: 110.289.53 euro verranno destinati ai servizi di prima infanzia per i bambini da 0 a 3 anni e le rimanenti 93.078,88 euro copriranno le spese per i servizi scuola dell’infanzia e servizi primavera dai 3 ai 6 anni. Di questi, 43.978,88 euro supporteranno il contributo mensa per gli istituti scolastici.

Le risorse saranno utilizzate in particolare per l’asilo “Infranca”.

E’ una risposta a tutte le famiglie che non hanno possibilità di lasciare i loro figli ai nonni, o di rivolgersi a strutture private – ha affermato l’assessore all’istruzione Graziella Zizzo - un esempio di buona amministrazione. La nostra città è tra le poche a cui sono stati assegnati questi fondi e sicuramente questo rappresenta un risultato”.

Soddisfatto il sindaco Enzo Alfano, che ha sottolineato come sia stata colta quest’opportunità, programmando un piano di spesa e rivolgendo “la nostra attenzione ai bisogni delle famiglie e dei più piccoli”

Un intervento a supporto della città, ha aggiunto il primo cittadino, “anche per contrastare le dure disposizioni del dissesto che ci hanno imposto di tagliare il trasporto urbano degli studenti e le mense scolastiche”.