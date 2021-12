Green pass: multato il titolare di una tabaccheria a Castellammare, chiuso un negozio a Salemi

22/12/2021 10:57:00

Continuano i controlli dei carabinieri in provincia di Trapani per le violazioni della normativa anti covid-19. I militari hanno sanzionato il titolare di una rivendita di tabacchi a Castellammare e di un negozio di prodotti caseari per la mancanza del green pass.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno sottoposto a controllo una tabaccheria e hanno accertato che il titolare dell’esercizio commerciale, un uomo di 51 anni, era sprovvisto del certificato verde. Per tale motivo, gli è stata comminata la sanzione amministrativa di 600 euro.

A Salemi, invece, hanno sanzionato il titolare di una attività commerciale di latticini per lo stesso motivo e in questo caso, hanno sospeso l’attività commerciale per la durata di 5 giorni.