Eventi natalizi a Marsala. Gli appuntamenti di oggi e domani

22/12/2021 13:15:00

Continuano a Marsala gli eventi natalizi organizzati dal Comune, tutti riportati sul portale turistico .Per oggi, Mercoledì 22 Dicembre, sono tre gli appuntamenti in calendario.

- Nella biblioteca sociale OTIUM, in via XI Maggio 106, alle ore 19, Giacomo Pilati racconta “La prima storia bella” (Margana Edizioni). L’autore, dialogando con la giornalista Jana Cardinale, ci farà conoscere un libro capace di produrre memoria in maniera semplice e sognata, un luogo/testo. La lettura di “La prima storia bella” ispira la tenerezza e ridesta il sentimento della gentilezza, restituendoci la possibilità di ritrovare quel respiro lento di cui tutti abbiamo tanto bisogno. Ingresso libero.

- A Villa Genna (ore 21), torna il “Circo Paniko” con un Gran Debutto di oltre 10 artisti in scena tra acrobati, musicisti, attori, illusionisti... L’aspetto attoriale, musicale, comico e corale si mescola all’arte circense e genera uno spettacolo unico. Una sorta di teatro in movimento che danza sotto la tenda gialla a spicchi blu, con spettacoli fino al prossimo 9 Gennaio. A Circo Paniko si accede su prenotazione (333 6298118), dato il numero di posti limitato: ingresso ad offerta libera.

- Al Teatro Impero (ore 21:30), Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri saranno i protagonisti dello spettacolo di beneficenza “Risate Cu Tuttu U Cori” organizzato dall'Associazione "Batticuore… Batti Onlus" in collaborazione con l'Associazione culturale “Ciuri”. Il presentatore Salvo e l'artista Litterio per una serata all’insegna dell’allegria, che coniuga il relax e la sensibilizzazione alla prevenzione medica in generale con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari. Ingresso 12 euro; prevendita presso Agenzia “I Viaggi dello Stagnone” (Via dei Mille).

E' in programma per domani, giovedì 23 dicembre, la “Giornata dello sport inclusivo”. L’iniziativa è degli Assessorati ai Servizi sociali e allo Sport - rispettivamente diretti da Giuseppe D'Alessandro e Michele Gandolfo - e viene coordinata dalla dirigente Matilde Adamo tramite l'Ufficio Reddito di Cittadinanza che curerà la realizzazione delle attività nel campo di Via Istria in quella giornata (ore 9/13). Nella manifestazione saranno pure coinvolte diverse Associazioni sportive marsalesi, incluse quelle che gestiscono il campo di calcio, e che hanno già offerto la propria disponibilità ad aiutare bambini/e e ragazzi/e – italiani e stranieri, di età compresa tra 4 e 16 anni – a cimentarsi in diverse discipline.