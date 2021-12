Marsala, il circolo PD online: "l'amministrazione non abbandoni i luoghi della cultura"

22/12/2021 15:00:00

Sulla chiusura dei luoghi di cultura a Marsala e tra questi in particolare il Monumento ai Mille che ha subito un atto vandalico ma che rimane inagibile come la biblioteca comunale, il complesso monumentale San Pietro e il teatro Eliodo Sollilma, c'è l'intervento del circolo del PD online Nilde Iotti che chiede all'amministrazione di riaprirli al più presto e rendere fruibili ai cittadini.

Qui la nota della coordinatrice del circolo Linda Licari: "Il circolo Pd online Nilde Iotti ha seguito con attenzione la vicenda legata al Monumento ai Mille, dalla sua chiusura operata dall’amministrazione Grillo, fino allo stato di abbandono culminato con gli ultimi atti vandalici.

Alla luce di quanto è accaduto in questi giorni, si sono avvicendati diversi comunicati stampa, tra cui è opportuno segnalare quello del Prof. Elio Piazza che, in qualità di presidente del Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini e storico, ha rivolto un appello accorato affinché si provvedesse con urgenza al recupero di un plico contenente alcuni documenti storici e altre informazioni importanti riguardanti i garibaldini. Interessanti sono anche le testimonianze che in tutti questi anni hanno voluto lasciare i visitatori, molti dei quali sono discendenti delle camicie rosse che hanno partecipato alla spedizione dei Mille a Marsala.



Oltre a denunciare lo stato di abbandono e di degrado in cui è stato ridotto il monumento, dispiace constatare che poca rilevanza è stata data a quanto chiesto dallo studioso che ha sollecitato più volte gli Assessori responsabili e tutta l’amministrazione perché questo luogo tornasse a essere fruibile, sorvegliato, curato, preservato e tenuto in sicurezza. E’ opportuno ricordare che al suo interno vi si trova una parte fondamentale della nostra storia e come tale non va cancellata o offuscata dall’indifferenza e dalla superficialità di chi ha il compito di gestirlo con dignità, rispetto e orgoglio.



Quasi tutti i contenitori e i luoghi culturali della città, quali il teatro E. Sollima, la Biblioteca e altri siti storici e archeologici dell’agro marsalese languono nel silenzio e nella trascuratezza in attesa di esser nuovamente agibili e godibili dagli utenti, dagli studenti e dagli studiosi, così come lo erano fino ad un anno fa. Eppure gli interventi di manutenzione di cui necessitano sono stati carenti o di ordinaria amministrazione senza che il Sindaco abbia sentito il bisogno di provvedere da buon padre di famiglia con un piano adeguato da attuare fin dal suo insediamento.



Vogliamo ricordare al sindaco Grillo che il Comune, come ente pubblico ha il sacro santo dovere di garantire alla propria comunità, l’istruzione e la cultura, che sono gli obiettivi indispensabili per l’emancipazione di tutte le classi sociali.

Con riferimento a quanto sopra denunciato occorre procedere alla nomina del consiglio del Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini, una richiesta, tra l’altro, più volte e con forza avanzata dallo stesso Prof. Elio Piazza e dagli altri studiosi. Su questa linea è necessario render operativi gli enti comunali che dopo più di un anno di questa Amministrazione attendono le opportune iniziative che il Sindaco e la sua giunta non intendono neanche lontanamente affrontare".