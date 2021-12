Scacchi: Nicolò Licari si impone nel XIII torneo giovanile Capablanca

22/12/2021 15:00:00

Si è disputato domenica 19 dicembre, prima della pausa per le festività natalizie, il XIII Torneo Giovanile “Capablanca”, organizzato dall’A.S.D. Lilybetana Scacchi Lilybetana, riservato a giovani Non Classificati Under 12, Under 10 e Under 8. Alla fine di 5 turni molto serrati, con cadenza di gioco di 10’ a testa, a prevalere è stato Nicolò Licari, che ha preceduto Gabriel Genovese e Matteo Crinelli, con premi di fascia che sono andati a Quyet Cerami, come prima femminile, a Samuel Struppa, come primo Under 10 e a Simone Galifi come primo Under 8.

Al termine del torneo il Presidente dott. Giuseppe Cerami ha ringraziato tutti i presenti, i ragazzi, i loro genitori, i dirigenti della società e soprattutto gli istruttori dell'A.S.D. Lilybetana Scacchi che continuano a seguire con impegno e abnegazione i ragazzi nella loro crescita scacchistica.

L’appuntamento con gli scacchi agonistici è ora fissato per tre domeniche di gennaio (16, 23 e 30), allorquando, presso gli ampi locali della società lilybetana, in Via Dante Alighieri n.38B a Marsala, si disputeranno i Campionati Provinciali Assoluti, con 6 turni a cadenza di gioco classica di 90’ a testa con 30’’ di incremento a mossa.