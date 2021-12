Marsala, la riqualificazione di piazza "Porticella". Ecco come cambierà

23/12/2021 06:00:00

Un nuovo look per piazza Marconi, la piazza più comunemente conosciuta dai marsalesi come “Porticella”, è quello che prevede l’atto d’indirizzo presentato e sottoscritto dal consigliere comunale Leo Orlando e da altri consiglieri e approvato all’unanimità nel corso della seduta consiliare del 7 dicembre scorso.

Un progetto di riqualificazione che comprende un’area adibita alla passeggiata dei amici a quattro zampe con dei giochi adatti a loro, l’installazione dell’antica porticella acquistata dal Comune, e nella zona del parcheggio la sistemazione del mercato del contadino domenicale.

Leo Orlando nel corso dell’illustrazione dell’atto d’indirizzo sull’area sgambamento per cani e la sistemazione di piazza Marconi ha ricordato come il sindaco Massimo Grillo e il vice sindaco Paolo Ruggieri abbiano già fatto un sopralluogo nell’area.

Per Orlando la zona di piazza Porticella nell’ultimo periodo ha vissuto uno sviluppo turistico con il sorgere di diverse strutture ricettive (B&B, case vacanze, resort, ecc.), e per questo invita l’Amministrazione Comunale a far in modo di riqualificare l’intera area rendendola attrattiva per i cittadini, i residenti e i turisti.

Ecco le idee progettuali dell'atto d'indirizzo approvato per piazza G. Marconi – Porticella - Realizzazione nel giardino adiacente alla palestra “N. Grillo”, di un’area dedicata allo “Sgambamento per Cani” al fine di migliorare il benessere dei nostri amici a quattro zampe attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, predisponendo tutti gli interventi necessari quali: recinzione lungo il perimetro dell’area, cura del verde, installazione giochi per cani, arredo urbano (panchine, contenitori portarifiuti adeguati anche per le deiezioni canine ecc.); cura del verde e installazione di giochi d’acqua nella fontana presente al centro della piazza G. Marconi; sistemazione e pulizia dei bagni già esistenti; adeguamento della piazza e in modo particolare dell’area ad oggi adibita a parcheggio al fine di poter ospitare il mercato del contadino nella giornata di domenica; predisporre tutte le autorizzazioni per l’installazione dell’antica Porticella.

Il consigliere nel corso della seduta in cui ha illustrato l'atto ha sottolineato come l’assessore Galfano si sia impegnato negli anni scorsi per l’acquisto dell’antica “porticella” nella piazza, e che nello stesso piano triennale opere pubbliche è stato inserito il posizionamento di querst'ultima. Ha, infine, ricordato come il progetto di un luogo idoneo allo sgambamento dei cani è stato inserito dal sindaco Massimo Grillo nel proprio programma e nel dup.

L’assessore Michele Gandolfo si è detto assolutamente favorevole all’iniziativa. “Dobbiamo però seguire gli uffici, per via dei possibili rallentamenti burocratici per la realizzazione di queste strutture – ha detto Gandolfo -. E’ chiaro che è una iniziativa interessante che sicuramente va a colmare una mancanza nel territorio comunale e che verrà accolta da tanti cittadini che hanno e amano i cani. Tra l’altro una zona centrale della città, vicina alla palestra che nelle prossime settimane dovrebbe essere riaperta”.