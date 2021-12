Trapani, il sindaco Tranchida sollecita sul collegamento ferroviario con l'aeroporto di Birgi

23/12/2021 11:53:00

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida chiede il potenziamento della linea ferroviaria e del collegamento con l'aeroporto di Birgi. C'è un finanziamento del Governo nazionale. Ammonta a 40.000.000 di euro ed è inserito nel Piano di ripresa e resilienza, il cui completamento è previsto entro il 2025. “All’interno del progetto-rileva il primo cittadino - è previsto un sistema di collegamento di circa 1,2 km tra l’aeroporto di Birgi e la linea ferroviaria Marsala/Trapani; collegamento che, oltre ad agevolare gli spostamenti tra città limitrofe, faciliterà anche il collegamento tra aeroporti e città, incentivando l’utilizzo dello scalo di Birgi, con prevedibile incremento del turismo che favorirebbe senz’altro lo sviluppo commerciale ed economico del territorio”.

Per Tranchida, inoltre, “il collegamento ferroviario dei due aeroporti, Falcone Borsellino e Vincenzo Florio, permetterà di spostarsi in modo diretto e in meno di un’ora tra i due aeroscali, facilitando peraltro il percorso auspicato del nascituro sistema aeroportuale Sicilia Occidentale”. Ecco perchè Tranchida ha scritto a Rete ferroviaria italiana per chiedere “ di voler fornire un celere aggiornamento riguardo allo stato di avanzamento del progetto e, in particolare, di poterne visionare i contenuti in sede di conferenza provinciale dei sindaci e degli stakeholders pubblici e privati”.

Frattanto, Trapani marcia spedita verso la realizzazione di un altra importante operazioni: il sottopasso. Rete ferroviaria ha già pubblicato il bando di gara per l'esecuzione dei lavori, con conseguente soppressione di tre passaggi a livello. L'appalto è incluso nel progetto di ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani, via Milo, e permetterà appunto la realizzazione di un sottovia stradale all'interno della città, per collegare via Virgilio con la via Marsala. La nuova opera, inoltre, consentirà la soppressione dei tre passaggi a livello di via Ponte Salemi, via d'Aneu e via Capitano Francesco Sieli.