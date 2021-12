24/12/2021 08:30:00

Mercoledì 29 dicembre ci sarà la prova di esame del concorso pubblico per 6 posti di Assistente sociale, indetto dal comune di Castelvetrano in quanto capofila del Distretto Socio Sanitario D54.

Il concorso, per titoli ed esami, riguarda posti a tempo pieno e indeterminato come categoria “D”, con posizione economica “D1” per le “Funzioni Locali” del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

La prova si svolgerà presso la scuola “E. Medi” di via Palazzotto Tagliavia, alle ore 10.

Per informazioni, è possibile contattare la II direzione “Servizi al cittadino” del comune, diretta dall’avvocato Marcello Caradonna, al seguente indirizzo

mail: dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it

Per l’avviso, la copia della domanda di partecipazione ed ulteriori informazioni sulle modalità di valutazione si può invece consultare il seguente link:

https://www.amministrazione-trasparente-comune-castelvetrano.it/index.php/amm-trasparente/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-lassunzione-di-n-6-unita-di-personale-con-il-profilo-professionale-di-assistente-sociale-categoria-giur/