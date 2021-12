Erice, non si ritireranno i rifiuti né il 25 dicembre né il 1° gennaio

24/12/2021 16:00:00

In occasione delle festività natalizie, si ricorda a tutti i cittadini e alle utenze commerciali che, così come da calendario, Econord non effettuerà il servizio di raccolta dei rifiuti nei giorni 25 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022 in quanto giornate festive. La raccolta delle frazioni di rifiuti previste per le due giornate sarà quindi posticipata rispettivamente ai giorni 27 dicembre 2021 e 3 gennaio 2022, sia per umido e pannolini (utenze domestiche) che per cartone (utenze commerciali).

Al fine di evitare eventuali disagi e della tutela del decoro urbano, e nell’ottica della massima collaborazione, si pregano pertanto cittadini e commercianti di non esporre i rifiuti nelle due giornate di sospensione.

Convocazione Consiglio Comunale per il giorno 30 dicembre 2021



Si comunica che è stato convocato il Consiglio comunale in videoconferenza per giovedì 30 dicembre 2021 alle ore 21.00, per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

NOMINA DI TRE SCRUTATORI AI SENSI DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO;

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ERICE (EX ART. 20 T.U.S.P.) E CENSIMENTO ANNUALE (EX ART. 17 DEL D.L. 90/2014) AL 31 DICEMBRE 2020;

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL’ ART. 11-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118;

ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI DEL GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO VIA-MOVIMENTO CIVES” AVENTE AD OGGETTO: Finanziamento di cantieri di lavori per disoccupati a valere sul fondo di sviluppo e coesione, anticipazioni 2021-2027.



Costone roccioso Cortile Adragna: ammesso finanziamento di € 791.000



Con D.D.G. n.1841 del 17/12/2021 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana, è stata approvata in via definitiva la graduatoria delle operazioni ammesse e finanziabili, con i relativi importi, a valere sulle risorse finanziarie dell’Avviso pubblicato nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano dell’A.U. - Autorità Urbana Sicilia Occidentale - PO FESR 2014-2020 PO FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”.

Tra le operazioni ammesse e finanziabili una riguarda il Comune di Erice. Si tratta dello “Studio di fattibilità tecnico economica per lavori di completamento del consolidamento del costone roccioso sovrastante il cortile Adragna della città di Erice” per un importo totale di € 791.683,12.

«Si tratta di un’ottima notizia perché le operazioni proposte consentiranno di minimizzare drasticamente il rischio di dissesto e di danni per le abitazioni limitrofe – commentano la sindaca Daniela Toscano e il vicesindaco Gianni Mauro -. È stato scelto un intervento che impedisca il rotolamento anche minimo di porzioni lapidee di variabili dimensioni, con un manufatto che occupi meno spazio possibile. Dunque, a completamento di una parte già realizzata, sono previste opere di intervento attivo, quali reti metalliche in aderenza e funi di contenimento, a ridosso delle abitazioni. Il costone roccioso, ricordiamo, è stato purtroppo teatro di fenomeni franosi. Nel 2018 sono stati eseguiti una serie di interventi, con i fondi del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, volti alla mitigazione del rischio di frana afferente al medesimo costone. Con questo nuovo finanziamento a costo zero per le casse comunali rinsalderemo il percorso di risanamento di questo costone dimostrando l’attenzione che il Comune di Erice, grazie alla competenza degli uffici comunali, ha per ogni finestra che consente la partecipazione del nostro Ente».